На выходных был в «Царском селе» — это музей-заповедник в городе Пушкин. Во время прогулки решил немного поснимать на обычный iPhone 12 буквально «от бедра» для личного архива. По пути домой пересматривал отснятые кадры и еще больше убедился, что смартфоны победили камеры как отдельный класс устройств.
Знаменитая цитата фотографа Чейза Джарвиса: «Лучшая камера — та, которая с собой». Посудите сами, зеркальный или беззеркальный фотоаппарат навязывает некоторые неудобства во время его использования. Во-первых, ежедневно таскать с собой довольно увесистый гаджет — это просто неудобно, в то время как айфон всегда в кармане и под рукой.
Ширик
Во-вторых, смартфон намного оперативнее и быстрее. Всё что нужно для мимолетного кадра — достать iPhone из кармана и нажать на иконку камеры. С громоздкой зеркалкой или беззеркалкой такой трюк обречен на провал. Как выглядит механика съемки на фотоаппарат: достаем его из рюкзака, снимаем крышку с объектива, выбираем подходящий режим и только после этого жмём на кнопку спуска затвора. И это я еще не упомянул про экспокоррекцию, выдержку, диафрагму и фокусное расстояние. Мне хочется получать удовольствие от процесса, когда я снимаю для себя — навел видоискатель на сцену и сделал кадр. В таком случае камера iPhone максимально удовлетворяет мои потребности.
Что меня еще отталкивает от съёмки на «зеркалку» (здесь и далее я буду использовать этот термин для обозначения камер как отдельного класса устройств) — это долгий, муторный и неповоротливый процесс постобработки. Снимая на фотоаппарат, приходится выгружать снимки сначала на Mac в Capture One, там просматривать их и докручивать визуальные параметры. Только после этого я могу поделиться готовой фотографией.
В случае с айфоном — всё абсолютно по-другому. Я могу отредактировать снимки во время просмотра. На этот случай в приложении «Фото» встроен довольно мощный редактор, а для тех, кто не любит играться с различными параметрами изображения, будь то светлые участки, тени, контраст, яркость, точка черного, насыщенность, резкость и многое, предусмотрена кнопка «Авто», которая отлично работает с помощью алгоритмов машинного обучения. Рекомендую.
- VSCO — если захотелось придать снимку плёночной «ламповости». Внутри этого приложения огромный набор достойных пресетов под любые сцены, а с подпиской их становится еще больше.
- TouchRetouch — одна из лучших, на мой взгляд, программ для удаления нежелательных объектов из кадра. С её помощью я «уничтожаю» провода, рекламные щиты, прохожих и многое другое, что не вписывается в атмосферу снимка.
- ProCam — эта штука придет на выручку в ситуациях, когда нужно взять параметры съемки под ручной контроль. Приложение позволяет вручную настраивать экспозицию, выдержку, чувствительность, баланс белого и другие опции.
Из моего потока сознания может показаться, что смартфоны не оставляют шанса «зеркалкам». На самом деле это не совсем так. К сожалению (или к счастью для фотоаппаратов), остаются еще ситуации, которые не по зубам мобильной фотографии. Одним из таких примеров может быть съемка в экстремальных ситуациях — низкий температурный режим. Также стоит отметить спорт и дикую природу, поскольку в этих сценариях важна сменная длиннофокусная оптика и точный контроль.
Айфон побеждает камеры своим удобством и простотой использования. Различия снимков между мобильным устройством и «зеркалкой» нивелируются новой реальностью, в которой большинство отснятого материала будет просматриваться в конечном варианте на экранах этих самых смартфонов. А вы всё еще таскаете с собой зеркалку для съёмки в личный архив? Поделитесь своим мнением в комментариях.
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В реальной жизни все решает размер матрицы и качество стёкла.
Для просмотра в планшете и пк эти фото будут хорошего качества, но если вы зарабатываете продавая свои снимки этого качества не хватит.
Зеркалки это для творческих людей, как профессионалов так и любителей,
Остальным телефон.)
Согласен с автором.
Нужно здесь и сейчас телефон хорошее решение.
Многие на зеркалку снимают хуже тех, кто на телефон.
Важны руки, а не только техника