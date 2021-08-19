iPhone 12

На выходных был в «Царском селе» — это музей-заповедник в городе Пушкин. Во время прогулки решил немного поснимать на обычный iPhone 12 буквально «от бедра» для личного архива. По пути домой пересматривал отснятые кадры и еще больше убедился, что смартфоны победили камеры как отдельный класс устройств.

Знаменитая цитата фотографа Чейза Джарвиса: «Лучшая камера — та, которая с собой». Посудите сами, зеркальный или беззеркальный фотоаппарат навязывает некоторые неудобства во время его использования. Во-первых, ежедневно таскать с собой довольно увесистый гаджет — это просто неудобно, в то время как айфон всегда в кармане и под рукой.

Царское село
Ширик

Во-вторых, смартфон намного оперативнее и быстрее. Всё что нужно для мимолетного кадра — достать iPhone из кармана и нажать на иконку камеры. С громоздкой зеркалкой или беззеркалкой такой трюк обречен на провал. Как выглядит механика съемки на фотоаппарат: достаем его из рюкзака, снимаем крышку с объектива, выбираем подходящий режим и только после этого жмём на кнопку спуска затвора. И это я еще не упомянул про экспокоррекцию, выдержку, диафрагму и фокусное расстояние. Мне хочется получать удовольствие от процесса, когда я снимаю для себя — навел видоискатель на сцену и сделал кадр. В таком случае камера iPhone максимально удовлетворяет мои потребности.

Царское село

Что меня еще отталкивает от съёмки на «зеркалку» (здесь и далее я буду использовать этот термин для обозначения камер как отдельного класса устройств) — это долгий, муторный и неповоротливый процесс постобработки. Снимая на фотоаппарат, приходится выгружать снимки сначала на Mac в Capture One, там просматривать их и докручивать визуальные параметры. Только после этого я могу поделиться готовой фотографией.
К сожалению, наш сайт сжимает фотографии как не в себя.

В случае с айфоном — всё абсолютно по-другому. Я могу отредактировать снимки во время просмотра. На этот случай в приложении «Фото» встроен довольно мощный редактор, а для тех, кто не любит играться с различными параметрами изображения, будь то светлые участки, тени, контраст, яркость, точка черного, насыщенность, резкость и многое, предусмотрена кнопка «Авто», которая отлично работает с помощью алгоритмов машинного обучения. Рекомендую.
  • Ширик
  • Ширик
Сценарий постобработки фотографий на iPhone не умещается в несколько абзацев, поскольку если будет мало встроенных возможностей редактирования в iOS, то на помощь придёт широчайший выбор приложений из App Store. В моём арсенале для регулярного использования следующий набор:
  • VSCO — если захотелось придать снимку плёночной «ламповости». Внутри этого приложения огромный набор достойных пресетов под любые сцены, а с подпиской их становится еще больше.
  • TouchRetouch — одна из лучших, на мой взгляд, программ для удаления нежелательных объектов из кадра. С её помощью я «уничтожаю» провода, рекламные щиты, прохожих и многое другое, что не вписывается в атмосферу снимка.
  • ProCam — эта штука придет на выручку в ситуациях, когда нужно взять параметры съемки под ручной контроль. Приложение позволяет вручную настраивать экспозицию, выдержку, чувствительность, баланс белого и другие опции.
Редактор в приложении «Фото»

Из моего потока сознания может показаться, что смартфоны не оставляют шанса «зеркалкам». На самом деле это не совсем так. К сожалению (или к счастью для фотоаппаратов), остаются еще ситуации, которые не по зубам мобильной фотографии. Одним из таких примеров может быть съемка в экстремальных ситуациях — низкий температурный режим. Также стоит отметить спорт и дикую природу, поскольку в этих сценариях важна сменная длиннофокусная оптика и точный контроль.
Смартфоны до сих пор уступают взрослым камерам в естественности  цветопередачи и детализации. Фотографии, сделанные на «зеркалку» с большим сенсором и хорошей оптикой, получаются более объемными и живыми, если можно так охарактеризовать. Тем не менее развитие алгоритмов обработки изображения и машинного обучения не стоит на месте и с каждым годом разница в визуальном восприятии сокращается.

Айфон побеждает камеры своим удобством и простотой использования. Различия снимков между мобильным устройством и «зеркалкой» нивелируются новой реальностью, в которой большинство отснятого материала будет просматриваться в конечном варианте на экранах этих самых смартфонов. А вы всё еще таскаете с собой зеркалку для съёмки в личный архив? Поделитесь своим мнением в комментариях.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Снято на iPhone: покажите, что вызывает у вас улыбку, во Всемирный день фотографии Снято на iPhone: покажите, что вызывает у вас улыбку, во Всемирный день фотографии

Apple Watch делают меня лучше. Первые смарт-часы, которые я полюбил Apple Watch делают меня лучше. Первые смарт-часы, которые я полюбил

Android-флагманы не нужны миру. iPhone — единственный дорогой смартфон, который купят Android-флагманы не нужны миру. iPhone — единственный дорогой смартфон, который купят