По данным тайваньского новостного сайта Economic Daily News, компания Apple заказала у компании Qualcomm производство модемов Snapdragon X65 для линейки iPhone 14. Эти модемы будут производиться на заводе TSMC по 6-нанометровой технологии, переход к которой этот вендор анонсировал годом ранее.
Эти модемы связи обладают поддержкой 5G в диапазонах sub-6GHz и mmWave, а также Wi-Fi 6E. Благодаря использованию усовершенствованного техпроцесса, они более миниатюрные и потребляют меньше энергии, что позволит увеличить время автономной работы устройств. Экономия на габаритах чипа высвободит пространство внутри корпуса, благодаря чему Apple сможет установить более ёмкий аккумулятор.
Производством модема Snapdragon X60, который используются в прошлогодних моделях iPhone, занимается Samsung, однако эта компания ещё не освоила 6-нанометровый техпроцесс при сборке подобных чипов.
Snapdragon X65 — первый в мире 10-гигабитный 5G-модем, созданный специально для мобильных устройств. Он поддерживает все актуальные стандарты сотовой связи, в том числе те, что используются в сетях 5G в разных странах мира. В 2023 году Apple планирует отказаться от услуг Qualcomm и будет самостоятельно разрабатывать модемы для своих гаджетов (хотя производить их, вероятно, будет всё та же тайваньская компания TSMC).
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