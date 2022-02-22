

Каждая десятая хакерская атака в мире направлена против пользователей Android в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты аналитического исследования.



Компания ESET провела анализ всех доступных данных о хакерских атаках и слежке за пользователями смартфонов. Оказалось, что в период с сентября по декабрь 2021 года против россиян было направлено более 10% всех шпионских атак в мире. При этом статистика касается исключительно пользователей Android-устройств. В целом по миру активность шпионского ПО усилилась на 20%.



Источник отмечает, что помимо вторжения в личную жизнь незнакомцев со стороны профессиональных (и не очень) хакеров, широкое распространение получили коммерческие приложения для слежки за членами семьи. Некоторые разработчики и даже частные компании активно разрабатывают такой софт и предлагают клиентам контролировать передвижения или «смартфонную» активность своих детей или супругов. Такие приложения подпадают под закон УК РФ о нарушении тайны частной жизни и за установку шпионского софта пользователь вполне может получить реальный срок до двух лет, а разработчик — до четырех. По факту же реальных наказаний за сталкинг в России очень мало.



Шпионские ПО, которые люди устанавливают членам своей семьи, способны собирать широкий спектр информации. Например, они могут следить за набором текста на дисплее, отправлять скриншоты и снимки с камеры на сторонний сервер, осуществлять запись через микрофон устройства. Кроме того, подобные приложения могут отправлять результаты слежки не только супругу или родителям, но и разработчикам — а те, в свою очередь, получать дополнительную выгоду от продажи данных или использованию их для шантажа.



Всё это касается Android-смартфонов — именно для них создается шпионское ПО. Количество же таких девайсов в России колоссально — в 2021 году среди всех проданных смартфонов доля Android составила 84,5%.



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