Картографический сервис 2ГИС добавил в свое приложение фирменную систему дистанционной заправки авто. Об этом сообщают несколько российских СМИ, в том числе vc.ru.Основная фишка нового «заправочного» сервиса от 2ГИС — он построен на собственном SDK компании. То есть, приложение не использует систему «Яндекс.Заправок» или других конкурентов. Ранее 2ГИС уже внедрял функцию дистанционной заправки авто, но делал это путем интеграции стороннего SDK «АЗС Go» от «Газпромнефти». Теперь же компания будет развивать собственный сервис и заключать договора с сетевыми заправками.На данный момент сервис уже доступен российским пользователям в приложении 2ГИС для Android и iOS. Воспользоваться им можно более чем на 4 тысячах заправок по всей России — система уже запущена в сетях ОПТИ, ЕКА, Shell, «Нефтемагистраль» и так далее. Для сравнения: к «Яндекс.Заправкам» подключены примерно 7000 точек «Роснефти», TES, «Татнефть» и прочих.Чтобы дистанционно заправить машину из приложения 2ГИС, нажмите кнопку «Заправиться с 2ГИС» на главном экране. Далее нужно просто выбрать заправку, топливо, объем или сумму, номер колонки и способ оплаты. К слову, сейчас поддерживается оплата привязанной банковской картой или же с помощью Apple Pay, Google Pay или SberPay.