

В России официально начали выдавать сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на государственном портале правовой информации — там опубликован отсканированный приказ Минздрава.



Начиная с 21 февраля 2022 года все недавно переболевшие COVID-19 смогут получить сертификат с QR-кодом. Основанием для выдачи будет результат теста на антитела, который гражданину нужно сдать в любой лаборатории, имеющей лицензию на проведение тестов COVID-19. Закон не устанавливает каких-либо минимальных или максимальных цифровых значений уровня антител — для получения сертификата будет достаточно просто их наличия в организме.



Чтобы получить сертификат переболевшего, нужно зайти в свой аккаунт Госуслуг и подать заявление, приложив к нему результат тестирования на антитела. Сертификат с QR-кодом формируется в течение трех рабочих дней с момента обращения. После выдачи такой документ имеет срок действия 6 месяцев, и продлить его будет нельзя. Пока непонятно, можно ли будет спустя полгода получить новый сертификат, если антитела всё еще будут в наличии — например, в случае повторного заражения после получения первого QR-кода.



Минздрав предусмотрел выдачу QR-кодов и сроком действия 12 месяцев. Такие документы получат те люди, кто ранее сдал положительный ПЦР-тест на COVID-19, но не получили подтверждения диагноза от врача. Сертификат будет действовать в течение года с момента сдачи положительного ПЦР-теста, а не с момента обращения за ним.





