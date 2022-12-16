Apple придумала кое-что интересное. В России это особенно актуально

Журналисты из Apple Insider обнаружили патент, в котором рассказывается о новых наработках Apple. Компания планирует реализовать в своих ноутбуках совершенно новую конструкцию клавиатуры, причём подобного нет ни у одного другого производителя (хотя Артемий Лебедев тут бы возразил).
Apple хочет сделать клавиши алюминиевыми и с подсветкой, но без краски или гравировки символов. В каждой кнопке под перфорацией нанесён массив светодиодов, которые могут отображать любой символ в какой угодно раскладке по выбору пользователя. Получится своего рода симбиоз между физической и виртуальной клавиатурами.
Когда ноутбук выключен, кнопки визуально почти сливаются с корпусом ноутбука, а при включении на них появляются светящиеся символы. Пользователь может зайти в системные настройки и выбрать нужную ему раскладку (с латинскими буквами, кириллицей, иероглифами, спецсимволами, эмодзи и т. п.)
Такое изобретение решит сразу несколько проблем. Во-первых, у обладателей макбуков появится возможность использовать гораздо больше символов, причём лишние можно скрыть, а нужные при необходимости наглядно вывести на кнопки. Но важнее то, что при покупке макбука локализация клавиатуры будет не важна, а российским пользователям не потребуется клеить на кнопки параллельно импортированного устройства русскую раскладку или заказывать лазерную гравировку символов.
Причём здесь Артемий Лебедев? Ещё в 2011 году его студия выпустила клавиатуру «Оптимус Популярис», каждая кнопка у которой представляет собой мини-экран и выполняет определённое, заранее назначенное действие (например, запускает приложение, вставляет целое слово или печатает букву в любой раскладке или символ, который не представлен в стандартных раскладках). Возможно, инженеры Apple не знали о существовании «Оптимус Популярис», но их патент частично описывает возможности этой клавиатуры.
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