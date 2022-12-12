Вскрылась неприятная особенность при пополнении баланса App Store

С ограничением возможности оплаты покупок и подписок в App Store с карт российских банков этой весной у пользователей из России осталось всего два варианта пополнения баланса Apple ID — через SIM-карту МТС или билайн и подарочные коды iTunes.
Первый не подходит тем, кто не горит желанием заводить дополнительную SIM-карту только для пополнения баланса Apple ID, а у второго, как выяснилось, есть свои лимиты. Для справки, схема с подарочными картами работает следующим образом: вы пополняете баланс человеку с SIM-картой МТС/билайн определённую сумму, а он со своего абонентского счёта покупает код пополнения Apple ID и отправляет вам.
Сооснователь сервис-центра fixed.one Дмитрий Дружбин обратил внимание, что после получения подарочных кодов на сумму 8000 рублей система перестала их генерировать. При этом на пополнении баланса своего Apple ID это не отразилось.
К счастью, вопрос помогла решить служба поддержки Apple, которая всё ещё работает в России. Автору увеличили лимит до 31 500 рублей и объяснили, что сработала система защиты от мошенничества. Кроме того, ему рассказали, что второй лимит можно будет значительно увеличить, связавшись со старшим помощником техподдержки.
Злоупотреблять увеличением лимитов не стоит, но если вдруг вы столкнулись с подобной проблемой, попробуйте обратиться в техподдержку Apple.
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