Apple готовит игровые модели MacBook Pro





По данным сайта IT Home, в базе Steam обнаружено упоминание двух неизвестных компьютеров Apple. Они были идентифицированы системами игрового сервиса как Mac14,6 и Mac15,4.



В базе Steam доля активированных компьютеров Mac14,6 и Mac15,4 почти нулевая. Это свидетельствует о том, что Apple лишь приступила к тестированию единичных экземпляров, а то, что тест производится в том числе с помощью игр, доступных в Steam, позволяет с уверенностью говорить, что Apple готовит к выпуску ноутбуки с игровыми характеристиками.



Предположительно, речь идёт о новых моделях MacBook Pro с улучшенными процессорами Apple M2 Max и начинкой геймерского уровня. Несколькими днями ранее компьютер с этим чипом засветился в бенчмарке Geekbench, набрав 2027 баллов в однопоточном тесте и 14888 баллов в многопоточном. Это довольно хороший результат, он означает, что устройство способно тянуть все современные игровые проекты уровня ААА по крайней мере на средних настройках графики. Анонс игровых макбуков, по слухам, может состояться следующей весной.



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