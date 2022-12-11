Apple MacBook

Apple готовит игровые модели MacBook Pro

Александр



По данным сайта IT Home, в базе Steam обнаружено упоминание двух неизвестных компьютеров Apple. Они были идентифицированы системами игрового сервиса как Mac14,6 и Mac15,4.

В базе Steam доля активированных компьютеров Mac14,6 и Mac15,4 почти нулевая. Это свидетельствует о том, что Apple лишь приступила к тестированию единичных экземпляров, а то, что тест производится в том числе с помощью игр, доступных в Steam, позволяет с уверенностью говорить, что Apple готовит к выпуску ноутбуки с игровыми характеристиками.

Предположительно, речь идёт о новых моделях MacBook Pro с улучшенными процессорами Apple M2 Max и начинкой геймерского уровня. Несколькими днями ранее компьютер с этим чипом засветился в бенчмарке Geekbench, набрав 2027 баллов в однопоточном тесте и 14888 баллов в многопоточном. Это довольно хороший результат, он означает, что устройство способно тянуть все современные игровые проекты уровня ААА по крайней мере на средних настройках графики. Анонс игровых макбуков, по слухам, может состояться следующей весной.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Фанаты Apple нашли смартфон, который лучше чем iPhone 13 и 14. Стоит присмотреться?
Итоги года: лучшие флагманские смартфоны 2022 по версии iGuides
iPhone 14 попал в топ мировых запросов в Google «Год в поиске»

Рекомендации

Рекомендации

Можно обновляться на iOS 16. «Сбер» и «Альфа-банк» на месте и работают
Как откатиться с iOS 16 на iOS 15. Полная инструкция для России
«Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк» никак не могут подключиться к СБПэй
У карт «МИР» появилось неприятное ограничение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+310
Dmitriy
Еще бы игры нормальные туда были...
9 минут назад
#