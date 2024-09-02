Apple придумала новый гаджет для iPad. Вы точно себе такой захотите

Фархад
iPad

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересными подробностями о новом бюджетном аксессуаре для iPad. Речь идёт о клавиатуре-чехле Magic Keyboard.

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман рассказал, что Apple разрабатывает новую клавиатуру для ‌iPad‌. Её выпуск запланирован на следующий год, но уже известно, что он предназначен для базового ‌iPad‌ и iPad Air. Более того, он не получит алюминиевый корпус, как у Magic Keyboard для ‌iPad Pro на M4‌, но предложит аналогичный дизайн и набор функций.

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Пока неясно, будет ли эта клавиатура совместима с iPad 10-го поколения и предыдущими моделями iPad Air (4 и 5 поколения)‌. Тем не менее такой аксессуар будет пользоваться высоким спросом среди многих владельцев iPad, которые используют планшеты для работы с текстом.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1733
tellurian
Для тех, кому надо. Просто так смысл брать?
3 минуты назад
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