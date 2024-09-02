Apple придумала новый гаджет для iPad. Вы точно себе такой захотите

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересными подробностями о новом бюджетном аксессуаре для iPad. Речь идёт о клавиатуре-чехле Magic Keyboard.В новом выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман рассказал, что Apple разрабатывает новую клавиатуру для ‌iPad‌. Её выпуск запланирован на следующий год, но уже известно, что он предназначен для базового ‌iPad‌ и iPad Air. Более того, он не получит алюминиевый корпус, как у Magic Keyboard для ‌iPad Pro на M4‌, но предложит аналогичный дизайн и набор функций.Пока неясно, будет ли эта клавиатура совместима с iPad 10-го поколения и предыдущими моделями iPad Air (4 и 5 поколения)‌. Тем не менее такой аксессуар будет пользоваться высоким спросом среди многих владельцев iPad, которые используют планшеты для работы с текстом.