MagSafe-зарядки исчезнут на АлиЭкспресс. Китай запретил продажу беспроводных зарядных устройств для iPhone

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Власти Китая вводят запрет на продажу беспроводных зарядных устройств MagSafe и Qi2 мощностью 15 Вт с 1 сентября 2024 года. Виноваты радиочастоты.Как известно, оба стандарта — MagSafe и Qi2 — поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт с использованием радиочастоты 360 кГц. Именно эта частота будет запрещена со следующего месяца, что повлияет как на фирменные аксессуары Apple, так и на продукты сторонних брендов.Обновленные правила распределения радиочастот Министерства промышленности и информационных технологий Китая, которые вступают в силу 1 сентября, гласят, что «для мобильного и портативного беспроводного зарядного оборудования будут признаны только три диапазона частот: 100–148,5 кГц, 6765–6795 кГц и 13553–13567 кГц». Кроме того, номинальная мощность передачи не должна превышать 80 Вт.Эти правила направлены на предотвращение помех радиосвязи в авиационной промышленности и поддержание порядка радиоволн в стране.Похоже, что в Apple об этом знали, поскольку инсайдеры неоднократно говорили об изменении магнитов MagSafe в линейке iPhone 16. Вероятно, компания изменит частоты для одобрения в Китае, но при этом смартфоны будут совместимы с уже выпущенными MagSafe-зарядками. Единственный минус для обычных потребителей — все зарядки с поддержкой MagSafe и Qi исчезнут с Алика и других китайских платформ.