К сайту MacRumors попал внутренний документ Apple, из которого следует, что компания в курсе проблем с экранами, использующимися в линейке iPhone 12. В некоторых экземплярах экраны заметно мерцают, отдают зеленью или серым цветом, на них возникают засветы.
Компания Apple отправила в авторизованные сервисные центры документ, в котором указано, что она поставлена в известность о жалобах пользователей на экраны в iPhone 12 и расследует причины возникновения проблем. Apple рекомендует не ремонтировать смартфоны, которые сдают по гарантии, вместо этого сотрудники сервисных центров должны советовать пользователям установить новейшую версию iOS или ждать дальнейших обновлений.
Из этого следует, что проблема носит не аппаратный, а программный характер и может быть устранена обновлением прошивки. Правда, пока неизвестно, готов ли у Apple патч, после установки которого экраны работают как должны.
Apple не впервые сталкивается с проблемами, связанными с некорректной работой экранов в смартфонах — примерно то же самое было у iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro, тогда эти неполадки были устранены небольшим обновлением iOS 13.6.1.
Судя по жалобам пользователей на форуме поддержки Apple, мерцание и различные цветовые артефакты проявляются после уменьшения яркости экрана до 90% и ниже. Проблема актуальна для всех моделей из линейки iPhone 12, работающих с iOS 14.1, 14 и даже бета-версиями 14.3. Мерцание и засветы могут исчезать на какое-то время, но затем снова появляются, доставляя дискомфорт.
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У меня этот баг с зеленью так же был на iPhone X. Да, в 13.6.1 стало нормально. К слову, баг проявился после обновления на 13.4. То есть Apple для устранения этой неполадки потребовалось тогда 5 месяцев.