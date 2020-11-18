На этой неделе по всему миру, в том числе в России, начались продажи новой модели компьютера Mac mini, в которой используется процессор M1 собственной разработки Apple. Уход от чипов Intel вынудил производителя снова разработать системную плату с нуля, и это негативно сказалось на возможностях апгрейда и ремонта.
На YouTube-канале Brandon Geekabit вышло видео, на котором показан процесс разборки нового Mac mini, а также продемонстрированы компоненты, находящиеся внутри корпуса этого компьютера.
Логическая плата занимает совсем немного места, примерно половину корпуса, на ней распаяны все основные компоненты, в том числе процессор M1 с маркировкой APL1102, накопитель и оперативная память. Расширить память не представляется возможным, а при выходе из строя одного из компонентов скорее всего придётся заменять всю плату целиком, что значительно увеличит стоимость ремонта, если он будет производиться не по гарантии. К логической плате не припаян только вентилятор, отвечающий за охлаждение. Заменить его на новый при необходимости можно очень легко, достаточно будет лишь вскрыть корпус.
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Комп без самостоятельного ппгрейда... ну это всё таки не айфон.