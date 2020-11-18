





В Нортгемптоншире было совершено дерзкое, но бессмысленное преступление: преступники захватили грузовик с техникой Apple и перевезли её в другой город. Банда пока не найдена, но вряд ли у неё получится воспользоваться украденным товаром.Нападение на автомобиль, перевозивший устройства Apple, было совершено на автомагистрали M1 в Нортгемптоншире. Преступники напали на водителя и охранника, связали их, оставили в кузове и перевезли грузовик с товаром в соседнюю деревню. Там они перегрузили товар в несколько других машин и отправились в город Латтерворт в графстве Лестершир, где их следы потерялись. Полиция ведёт поиски преступников, но пока безрезультатно.В грузовике находилось несколько сотен коробок с iPhone 12 и другими новыми устройствами Apple, которые было нужно развезти по магазинам. Apple может удалённо заблокировать украденные гаджеты, поэтому у злоумышленников очевидным образом не получится их сбыть. Максимум, что они могут сделать, это продать награбленное на запчасти. Но в этом случае их прибыль окажется гораздо меньше той, на какую они могли рассчитывать. Сумма похищенного оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов, это чуть меньше 504 миллионов рублей.