





Согласно новым оценкам отгрузок, которые были опубликованы IDC, Apple продолжала доминировать на рынке носимых устройств в четвертом квартале 2020 года. В течение этого периода компания отгрузила 55,6 миллиона гаджетов этой категории, а это составляет 36,2 процента рынка.Apple продолжает занимать лидерскую позицию. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года отгрузки выросли с 43,7 миллиона. Конкуренты даже близко не подошли к показателям купертиновцев. Поставки Xiaomi составляют 13,5 миллиона носимых устройств с долей рынка 8,8 процента, за ней следует Samsung с 13 миллионами гаджетов и Huawei с 10,2 миллиона.Поставки Apple Watch выросли примерно на 45,6% благодаря различным ценовым интервалам Apple Watch Series 6, SE и Series 3, а также увеличились поставки AirPods, AirPods Pro и Max в течение квартала. По оценкам IDC, за весь 2020 год купертиновцы отгрузили 151,4 миллиона носимых устройств, что составляет 34,1 процента рынка.Apple не приводит конкретных данных о количестве отгруженных моделей Apple Watch и AirPods, поэтому данные IDC носят оценочный характер. Во время январского отчета о прибыли компания заявила, что носимые гаджеты установили новый рекорд выручки в первом квартале 2021 финансового года, который соответствует четвертому календарному кварталу 2020 года.