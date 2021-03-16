





Apple согласилась исполнять закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. С 1 апреля устройства компании после активации будут предлагать отечественные приложения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Минцифры.В рамках договоренности предусматривается, что при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, сняв галочки напротив предложенных программ. Российское представительство Apple подтвердило эту информацию.По словам компании, с 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad. В Apple также отметили, что соблюдают законы стран, в которых работают.Источник из Минцифры сообщил, что с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. По его словам, Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение, а если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки.Напомним, поправки в закон об обязательной предустановке отечественного ПО были приняты в 2019 г. Российские приложения должны устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также на умные телевизоры Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 года. В перечень обязательных входят: браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и многое другое. В утвержденный правительством список вошли продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.Ранее аналитики полагали, что принятие закона об обязательной предустановке может привести к уходу Apple с российского рынка. В 2019 году компания заявила, что их корпоративная политика не предполагает практику предварительной установки на iPhone и другие гаджеты стороннего ПО. Доходы Apple в России за 2019 календарный год составили 189,5 миллиарда рублей. «Ведомости» со ссылкой на компанию-партнера отметили, что производитель iPhone и iPad занял 3-е место в России по продажам смартфонов в штуках (16 процентов рынка), а в денежном выражении — первое место с долей 45 процентов.