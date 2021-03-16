Apple согласилась исполнять закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. С 1 апреля устройства компании после активации будут предлагать отечественные приложения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Минцифры.
В рамках договоренности предусматривается, что при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, сняв галочки напротив предложенных программ. Российское представительство Apple подтвердило эту информацию.
По словам компании, с 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad. В Apple также отметили, что соблюдают законы стран, в которых работают.
Источник из Минцифры сообщил, что с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. По его словам, Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение, а если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки.
Напомним, поправки в закон об обязательной предустановке отечественного ПО были приняты в 2019 г. Российские приложения должны устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также на умные телевизоры Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 года. В перечень обязательных входят: браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и многое другое. В утвержденный правительством список вошли продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.
Ранее аналитики полагали, что принятие закона об обязательной предустановке может привести к уходу Apple с российского рынка. В 2019 году компания заявила, что их корпоративная политика не предполагает практику предварительной установки на iPhone и другие гаджеты стороннего ПО. Доходы Apple в России за 2019 календарный год составили 189,5 миллиарда рублей. «Ведомости» со ссылкой на компанию-партнера отметили, что производитель iPhone и iPad занял 3-е место в России по продажам смартфонов в штуках (16 процентов рынка), а в денежном выражении — первое место с долей 45 процентов.
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Хм. А на него вирусы-то существуют?