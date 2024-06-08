ПМЭФ 2024

Apple проявляет интерес к своему давно позабытому гаджету

Артем
rtustykjdyukl.png

Речь идет об Apple Glass, релиз которых ждали в 2020 году, но так и не дождались. Теперь компания снова проявляет активность в отношении «умных» очков, на что намекнул новый патент.

На технологию двухосевого шарнира обратил внимание портал Gizmochina. Согласно чертежам, механизм складывает и раскладывает дужки очков различными способами, что позволяет гаджету адаптироватся под разные размеры головы. При этом конструкция может запоминать выбранное положение и предлагает наиболее комфортный уровень зажима.

венлвшндапгщж.png

Кроме того документ говорит, что через шарнир могут проходить кабели. Как полагает источник, они предназначены «для подключения динамиков в наушниках или других компонентов, расположенных на дужках».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Несмотря на проявленный интерес компании, стоит помнить: далеко не все технологии из патента на бумаге доходят до стадии реализации.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
iOS 18 шикарно порадует самых давних и преданных фанатов Apple
Наконец стало известно, что полезного предложит нейросеть от Apple в iOS 18
Дешевые проводные наушники с AliExpress оказались беспроводными. Проверьте свои

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии