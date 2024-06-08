Apple проявляет интерес к своему давно позабытому гаджету

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Речь идет об Apple Glass, релиз которых ждали в 2020 году, но так и не дождались. Теперь компания снова проявляет активность в отношении «умных» очков, на что намекнул новый патент.На технологию двухосевого шарнира обратил внимание портал Gizmochina. Согласно чертежам, механизм складывает и раскладывает дужки очков различными способами, что позволяет гаджету адаптироватся под разные размеры головы. При этом конструкция может запоминать выбранное положение и предлагает наиболее комфортный уровень зажима.Кроме того документ говорит, что через шарнир могут проходить кабели. Как полагает источник, они предназначены «для подключения динамиков в наушниках или других компонентов, расположенных на дужках».Несмотря на проявленный интерес компании, стоит помнить: далеко не все технологии из патента на бумаге доходят до стадии реализации.