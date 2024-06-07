Наконец стало известно, что полезного предложит нейросеть от Apple в iOS 18

В сети появился список нейросетевых опций, которые предложит пользователю iOS 18. В их основу ляжет собственный ИИ от Apple.
Согласно источнику, он получит официальное название Apple Intelligence; это можно перевести как «Интеллектуальный потенциал Apple». До сих пор инсайдеры очень отрывисто рассказывали конкретных полезных сценариев её применения. В основном информация сводилась к некой «умной» Siri, без особой конкретики. Но теперь наконец появился единый список функций, работу которых обеспечит ИИ от Apple:
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- Apple Music: автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями.
- Apple News: сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ, возможно появится API для сторонних новостных сервисов).
- Здоровье: новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны.
- Keynote и Pages: функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и многого другого.
- Почта: категоризация входящей электронной почты и предлагаемые ответы на электронные письма, а также сводки цепочек электронных писем и помощь в составлении текста.
- iMessage: предлагаемые ответы, пользовательские генерируемые смайлы, резюме сообщений.
- Заметки: встроенный инструмент аудиозаписи и аудиотранскрипция.
- Уведомления: сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом.
- Фото: ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта.
- Safari: помощник по просмотру, который может предоставлять краткое содержание веб-страницы.
- Siri: более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году).
- Spotlight: более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка .
- Диктофон: превращение в текст аудиозаписей голоса.
По графику Apple презентация WWDC 2024 продлится два часа. Известный инсайдер Марк Гурман сообщает, что минимум половину мероприятия — то есть не менее часа — Apple будет рассказывать о нейросетевых фичах и нововведениях.
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