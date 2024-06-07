ПМЭФ 2024

Наконец стало известно, что полезного предложит нейросеть от Apple в iOS 18

Олег

iOS 18


В сети появился список нейросетевых опций, которые предложит пользователю iOS 18. В их основу ляжет собственный ИИ от Apple.

Согласно источнику, он получит официальное название Apple Intelligence; это можно перевести как «Интеллектуальный потенциал Apple». До сих пор инсайдеры очень отрывисто рассказывали конкретных полезных сценариев её применения. В основном информация сводилась к некой «умной» Siri, без особой конкретики. Но теперь наконец появился единый список функций, работу которых обеспечит ИИ от Apple:

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  • Apple Music: автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями.
  • Apple News: сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ, возможно появится API для сторонних новостных сервисов).
  • Здоровье: новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны.
  • Keynote и Pages: функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и многого другого.
  • Почта: категоризация входящей электронной почты и предлагаемые ответы на электронные письма, а также сводки цепочек электронных писем и помощь в составлении текста.
  • iMessage: предлагаемые ответы, пользовательские генерируемые смайлы, резюме сообщений.
  • Заметки: встроенный инструмент аудиозаписи и аудиотранскрипция.
  • Уведомления: сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом.
  • Фото: ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта.
  • Safari: помощник по просмотру, который может предоставлять краткое содержание веб-страницы.
  • Siri: более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году).
  • Spotlight: более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка .
  • Диктофон: превращение в текст аудиозаписей голоса. 

По графику Apple презентация WWDC 2024 продлится два часа. Известный инсайдер Марк Гурман сообщает, что минимум половину мероприятия — то есть не менее часа — Apple будет рассказывать о нейросетевых фичах и нововведениях.

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Источник:
MacRumors
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