Наконец стало известно, что полезного предложит нейросеть от Apple в iOS 18



В сети появился список нейросетевых опций, которые предложит пользователю iOS 18. В их основу ляжет собственный ИИ от Apple.



Согласно источнику, он получит официальное название Apple Intelligence; это можно перевести как «Интеллектуальный потенциал Apple». До сих пор инсайдеры очень отрывисто рассказывали конкретных полезных сценариев её применения. В основном информация сводилась к некой «умной» Siri, без особой конкретики. Но теперь наконец появился единый список функций, работу которых обеспечит ИИ от Apple:







Apple Music: автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями.

автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями. Apple News: сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ, возможно появится API для сторонних новостных сервисов).

сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ, возможно появится API для сторонних новостных сервисов). Здоровье: новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны.

новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны. Keynote и Pages: функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и многого другого.

функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и многого другого. Почта: категоризация входящей электронной почты и предлагаемые ответы на электронные письма, а также сводки цепочек электронных писем и помощь в составлении текста.

категоризация входящей электронной почты и предлагаемые ответы на электронные письма, а также сводки цепочек электронных писем и помощь в составлении текста. iMessage: предлагаемые ответы, пользовательские генерируемые смайлы, резюме сообщений.

предлагаемые ответы, пользовательские генерируемые смайлы, резюме сообщений. Заметки: встроенный инструмент аудиозаписи и аудиотранскрипция.

встроенный инструмент аудиозаписи и аудиотранскрипция. Уведомления: сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом.

сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом. Фото: ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта.

ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта. Safari: помощник по просмотру, который может предоставлять краткое содержание веб-страницы.

помощник по просмотру, который может предоставлять краткое содержание веб-страницы. Siri: более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году).

более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году). Spotlight: более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка .

более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка . Диктофон: превращение в текст аудиозаписей голоса.

По графику Apple презентация WWDC 2024 продлится два часа. Известный инсайдер Марк Гурман сообщает, что минимум половину мероприятия — то есть не менее часа — Apple будет рассказывать о нейросетевых фичах и нововведениях.



Напомним, что мы будем публиковать все релизы и анонсы в реальном времени, так что необязательно смотреть презентацию на английском или с переводчиком, чтобы быть в курсе событий. Заходите на iGuides здесь и в Telegram. По графику Apple презентация WWDC 2024 продлится два часа. Известный инсайдер Марк Гурман сообщает, что минимум половину мероприятия — то есть не менее часа — Apple будет рассказывать о нейросетевых фичах и нововведениях.Напомним, что мы будем публиковать все релизы и анонсы в реальном времени, так что необязательно смотреть презентацию на английском или с переводчиком, чтобы быть в курсе событий. Заходите на iGuides здесь и в Telegram.