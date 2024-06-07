iOS 18 шикарно порадует самых давних и преданных фанатов Apple



Компания Apple напомнит прошлое всем своим давним фанатам и пользователям с помощью обоев. Об этом пишет 9to5Mac.



Известный аналитик и инсайдер Марк Гурман раскрыл новую информацию о грядущих iOS 18 и macOS 15. По его словам, Apple решила включить в эти версии ОС ретро-версии обоев, которые напомнят пользователям «старую школу». Под этим подразумеваются логотипы, значки и изображения, которые использовались компанией в прошлые года.







Более детальной информации Гурман не раскрывает, но сам факт опционального возвращения старых обоев и ретро-оформления очень порадует пользователей, которые давно с Apple скучают по этому оформлению.