ПМЭФ 2024

iOS 18 шикарно порадует самых давних и преданных фанатов Apple

Олег

WWDC


Компания Apple напомнит прошлое всем своим давним фанатам и пользователям с помощью обоев. Об этом пишет 9to5Mac.

Известный аналитик и инсайдер Марк Гурман раскрыл новую информацию о грядущих iOS 18 и macOS 15. По его словам, Apple решила включить в эти версии ОС ретро-версии обоев, которые напомнят пользователям «старую школу». Под этим подразумеваются логотипы, значки и изображения, которые использовались компанией в прошлые года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Более детальной информации Гурман не раскрывает, но сам факт опционального возвращения старых обоев и ретро-оформления очень порадует пользователей, которые давно с Apple скучают по этому оформлению. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В сеть слили большой список нововведений iOS 18 за несколько дней до WWDC
Назван главный виновник внедрения нейросетей и чат-ботов в iOS 18
В iOS 18 появится слишком умный автоответчик для писем

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5164
Mers
Еще бы слайдер разблокировки как в iOS6. Я прям кайфую от его щелчка🤤
7 минут назад
#