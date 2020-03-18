В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада, которая даёт пользователям совершенно новый способ взаимодействия с iPad. Функции трекпада не скопированы из macOS, а полностью переосмыслены для iPad: когда пользователь перемещает палец по трекпаду, стильный указатель меняет свой внешний вид, выделяя элементы интерфейса. Жесты Multi‑Touch на трекпаде дают возможность легко и удобно пользоваться системой, даже не поднимая руки.







В ближайшие дни Apple выпустит обновление операционной системы для iPad. Релизная версия iPadOS 13.4 выйдет в следующий вторник, 24 марта. Эта дата, указана в пресс-релизе, посвящённом новой модели iPad Pro, но можно предположить, что тогда же выйдет обновление iOS 13.4.Жители России смогут установить обновления iOS 13.4 и iPadOS 13.4 с 24 марта начиная с 20:00 по московскому времени.Apple также обновит пакет iWork, в который входят приложения Pages, Numbers и Keynote. В них появится поддержка новых возможностей iPad Pro и iPadOS 13.4. Apple утверждает, что в этих приложениях усовершенствован набор текста и работа с различными инструментами. В Pages и Keynote помимо прочего реализована поддержка функции iCloud Folder Sharing, благодаря которой пользователи могут делиться друг с другом содержимым папок в облачном хранилище.