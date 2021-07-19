Компания Apple обновила документ, в котором рассказывается, какие средства подходят для очистки и дезинфекции выпущенных ею устройств, а какие не годятся для этой цели.
Apple указывает, что для чистки твёрдых и непористых поверхностей можно использовать средства, содержащие 70% изопропилового спирта или 75% этилового спирта, в том числе дезинфицирующие салфетки, пропитанные этими жидкостями. К таким поверхностям относятся, к примеру, экран, корпус и клавиатура устройства. Чистить следует мягкой тряпочкой, не прилагая много усилий.
Apple предупреждает, что для чистки устройств нельзя использовать средства, содержащие отбеливатель или пероксид водорода (также известный как перекись водорода). Не следует заливать чистящие средства внутрь корпуса и в любые отсеки корпуса или замачивать устройство, поскольку вызванные этим повреждения не покрываются гарантией. Также нельзя использовать чистящие средства для обработки тканевых или кожаных поверхностей во избежание появления пятен и растрескивания материала из-за иссыхания.
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