iCloud


Во время Всемирной конференции WWDC 2021 Apple рассказала о новом инструментарии для разработчиков — он позволяет избавиться от паролей. Об этом рассказал 9to5Mac.

Речь идет о новом способе авторизации при помощи биометрии — она происходит вообще без создания пароля. Всё, что нужно сделать пользователю — воспользоваться Touch ID или Face ID; по сути, регистрация на сервисе и последующая авторизация в нём будет происходить для владельца девайса одинаково. Аутентификацию Apple предлагает организовать на основе WebAuthn, а созданные токены хранить в iCloud Keychain. Компания уже встроила эту возможность в iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey — теперь от разработчиков потребуется внедрить её в свой софт. 

iOS 15

С точки зрения удобства — задумка отличная. Если всё состоится, пользователь получит возможность легко и быстро регистрироваться на совместимых ресурсах, используя сканер пальца или лица, а впоследствии заходить в свой аккаунт тем же способом. Полученный при регистрации токен будет храниться в «Связке ключей iCloud» и безопасно синхронизироваться между всеми гаджетами Apple. Компания утверждает, что авторизация при помощи Touch ID / Face ID гораздо безопаснее простых паролей, так как её невозможно «подсмотреть» или подобрать. WebAuthn генерирует так называемые «ключи доступа» — два ключа, один из которых является публичным, а другой приватным. Секретный ключ хранится на устройстве и не передается на сервер при авторизации; нечто подобное используется мессенджерами для реализации зашифрованной переписки. 

У этой идеи есть только один недостаток — привязка к экосистеме Apple. Вряд ли компания позволит использовать токены на сторонних платформах — в таком случае пользователь, создавший аккаунт таким методом с «яблочного» устройства, не сможет попасть в него с любого другого. Кажется, у антимонопольного комитета в ближайшее время появится работа.

Во время презентации iOS 15 Apple рассказала о новых мерах приватности, которые она внедрила в свои ОС. Среди них — расширение подписки iCloud+



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5Mac 9to5Mac

Ссылки по теме:

iOS 14.5 не мешает приложениям собирать данные о пользователях. Apple обманула нас? iOS 14.5 не мешает приложениям собирать данные о пользователях. Apple обманула нас?

ФБР создало мессенджер для преступников. И арестовало тех, кто им пользовался ФБР создало мессенджер для преступников. И арестовало тех, кто им пользовался

Safari на iOS 15 и macOS Monterey научился автоматически защищать соединение Safari на iOS 15 и macOS Monterey научился автоматически защищать соединение