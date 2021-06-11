Во время Всемирной конференции WWDC 2021 Apple рассказала о новом инструментарии для разработчиков — он позволяет избавиться от паролей. Об этом рассказал 9to5Mac.
Речь идет о новом способе авторизации при помощи биометрии — она происходит вообще без создания пароля. Всё, что нужно сделать пользователю — воспользоваться Touch ID или Face ID; по сути, регистрация на сервисе и последующая авторизация в нём будет происходить для владельца девайса одинаково. Аутентификацию Apple предлагает организовать на основе WebAuthn, а созданные токены хранить в iCloud Keychain. Компания уже встроила эту возможность в iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey — теперь от разработчиков потребуется внедрить её в свой софт.
С точки зрения удобства — задумка отличная. Если всё состоится, пользователь получит возможность легко и быстро регистрироваться на совместимых ресурсах, используя сканер пальца или лица, а впоследствии заходить в свой аккаунт тем же способом. Полученный при регистрации токен будет храниться в «Связке ключей iCloud» и безопасно синхронизироваться между всеми гаджетами Apple. Компания утверждает, что авторизация при помощи Touch ID / Face ID гораздо безопаснее простых паролей, так как её невозможно «подсмотреть» или подобрать. WebAuthn генерирует так называемые «ключи доступа» — два ключа, один из которых является публичным, а другой приватным. Секретный ключ хранится на устройстве и не передается на сервер при авторизации; нечто подобное используется мессенджерами для реализации зашифрованной переписки.
У этой идеи есть только один недостаток — привязка к экосистеме Apple. Вряд ли компания позволит использовать токены на сторонних платформах — в таком случае пользователь, создавший аккаунт таким методом с «яблочного» устройства, не сможет попасть в него с любого другого. Кажется, у антимонопольного комитета в ближайшее время появится работа.
Во время презентации iOS 15 Apple рассказала о новых мерах приватности, которые она внедрила в свои ОС. Среди них — расширение подписки iCloud+.
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Просто упростят и всё, для своей экосистемы.
Вряд ли мы сможем авторизоваться в приложении на компе, используя их новому методу, либо приложение будет слать код на устройство, что тоже интересно по-своему.