MagSafe

Компания Apple опубликовала на своём сайте документ, в котором рассказывается о возможных проблемах при использовании магнитных зарядных устройств из линейки MagSafe. Эти зарядки были анонсированы на презентации 13 октября вместе с iPhone 12, в России они продаются по цене от 4 тысяч рублей и выше в зависимости от модели.

  • MagSafe может повредить банковские карты и электронные ключи с магнитными полосами. Они станут нечитаемыми.
  • MagSafe не сможет заряжать смартфон, если тот находится в слишком толстом чехле.
  • MagSafe и iPhone могут нагреваться во время зарядки. Если нагрев будет слишком сильным, зарядка прекратится, когда аккумулятор наберёт 80% заряда.
  • На кожаных чехлах может оставаться круглый несмываемый след от MagSafe.
  • При одновременном подключении к MagSafe и кабелю приоритет будет отдаваться зарядке через кабель.

В линейку MagSafe входят различные зарядные устройства, в том числе настольные, портативные, автомобильные и совместимые не только со смартфонами, но и со смарт-часами Apple.


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