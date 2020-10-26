По данным MyDrivers, у линейки iPhone 12 обнаружилось несколько неожиданных проблем. Помимо того, что с корпуса почти моментально облезает краска, устройство очень неудобно держать — его края буквально впиваются в ладонь.
С выпуском iPhone 12 компания Apple решила вернуться к дизайну iPhone 4 и отказалась от закруглённых граней в пользу полностью плоских. Дизайнеры и инженеры не учли один очень важный момент: поскольку габариты смартфонов значительно увеличились, теперь приходится прилагать больше усилий, чтобы удержать устройство в руке.
В китайской соцсети Weibo появились фотографии рук обладателя iPhone 12. Он настолько сильно сжимал свой смартфон, что на пальцах и ладони остались небольшие гематомы и порезы. Некоторые комментаторы отнеслись к этому инциденту скептически. Они пишут, что у человека слишком нежная кожа, и вообще непонятно, зачем нужно сдавливать корпус, если это причиняет не то, что дискомфорт, а даже боль. Часть пользователей вообще сомневаются, что смартфоном даже с таким дизайном можно порезаться.
Естественно, если ослабить хватку, такие порезы не будут оставаться. Кроме того, можно поместить смартфон в мягкий силиконовый чехол с округлыми краями — тогда пользоваться им будет так же комфортно, как айфонами предыдущих поколений.
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ровно до наоборот, когда скругленным граням искали чехлы с плоскими гранями.
ну и ну))
И вот опять эти острые грани... Меня это не коснётся, т.к. с ябла соскочил давно уже. Но пользователей новеньких iPhone жалко. Хотя кому-то определённо нравится