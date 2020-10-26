AirPods

По данным Bloomberg, компания Apple планирует выпустить обновлённую модель беспроводных наушников AirPods — их дизайн будет усовершенствован. Новая модель AirPods будет выпущена в 2021 году, более точная дата пока неизвестна.

Источники Bloomberg утверждают, что у «базовой» модели AirPods будет примерно такой же дизайн, ка у более продвинутой и дорогой AirPods Pro — с коротким «стебельком» для микрофона и сменными силиконовыми амбушюрами разных размеров. Активное шумоподавление у этой модели не появится, зато время автономной работы будет увеличено.

Apple также хочет изменить дизайн AirPods Pro в сторону более округлой формы без «стебелька» — как у большинства TWS-наушников других производителей.

Эти изменения могут привнести небольшую путаницу, ведь обычные AirPods в новом исполнении будут выглядеть как AirPods Pro. Зато обновлённую модель AirPods Pro не спутать с другими наушниками Apple, ведь они получат совершенно новый дизайн и избавятся от торчащего из уха корпуса, который подвергается критике с момента выхода самых первых AirPods.

Bloomberg также сообщил, что компания Apple отложила выпуск полноразмерных наушников AirPods Studio. Изначально планировалось, что они будут представлены 13 октября вместе с новыми смартфонами, но их пришлось отправить на доработку. Сейчас инженеры Apple переделывают конструкцию оголовья — оно должно получиться более удобным, комфортным и надёжным. Выпуск AirPods Studio перенесён на конец 2020 года.

Ещё одна новинка, над которой, по словам инсайдеров, раздумывает Apple, — промежуточная модель колонки HomePod. Она должна занять место между флагманской версией за 299 долларов и мини-вариантом за 99 долларов. Подробностей об этом устройстве пока нет.


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