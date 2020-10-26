





Новые iPhone 12 и 12 Pro оснащены экраном Ceramic Shield, который, по словам Apple, в четыре раза лучше переживает падения. Чтобы проверить это утверждение, страховая компания Allstate Protection провела ряд испытаний на прочность для обеих моделей и записала результаты на видео.В ходе дроп-тестов с высоты до двух метров на тротуар iPhone 12 получил небольшие трещины и потертости по углам и краям. По данным Allstate, этот результат значительно лучше, чем у iPhone 11 и Samsung Galaxy S20.Что касается iPhone 12 Pro, который на 25 граммов тяжелее обычного iPhone 12, в ходе испытаний у него треснула нижняя половина экрана Ceramic Shield, но это не вызвало каких-либо сбоев или заметных функциональных повреждений. Хотя он показал себя немного хуже, чем iPhone 12, в аналогичных тестах результат 12 Pro значительно лучше, чем 11 Pro.При падении на бок в одинаковых условиях iPhone 12 и 12 Pro пострадали одинаково, они покрылись царапинами и острыми засечками на гранях, особенно по углам. Тестировщики отметили, что в ходе дроп-теста лицевой стороной вверх, оба смартфона были не так сильно повреждены, а это скорее всего заслуга Ceramic Shield и конструкция плоских граней, которые повышают надежность новинок при падении.Тем не менее в Allstate Protection рекомендуют использовать защитный чехол и обращаться с iPhone 12 и 12 Pro осторожно, поскольку ремонт очень дорогой, а замена стекла может составлять почти половину от стоимости смартфона.