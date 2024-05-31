Apple рассказала, почему её устройства не поддаются ремонту. Всё дело в заботе о пользователях

Александр


Американский блогер Маркес Браунли поговорил с главой подразделения аппаратного обеспечения компании Apple Джоном Тернусом, и они обсудили тему ремонтопригодности гаджетов. Браунли спросил, почему устройства Apple так сложно разобрать без поломки — ведь это делает ремонт более дорогостоящим, а в некоторых случаях вообще нецелесообразным.

По словам Тернуса, инженеры Apple уделяют максимальное внимание надёжности продуктов, а не простоте их ремонта. Он заявил, что покупателям гораздо важнее купить устройство с высоким качеством сборки, которое прослужит долго, нежели то, что будет проще разобрать и отремонтировать. После того как в Apple сместили акцент в сторону надёжности, процент возврата товаров по причине брака резко сократился, а это, как говорит Тернус, в целом лучше сказывается для человечества и экологии на планете.

Тернус также организовал блогеру экскурсию по лаборатории, где проводятся тестирования устройств. В ней размещено множество тестировочных стендов, причём перед выпуском того или иного продукта инженеры компании испытывают не менее десяти тысяч его образцов, проверяя устойчивость к различным видам воздействия (например, удары, вибрация, залитие жидкостями).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple выпустила специальные обои в честь открытия своего первого магазина в Малайзии
На Android тихо пришло очень удобное нововведение. В экосистеме Apple до сих пор такого нет
Apple запретила пользователям откатываться на iOS 17.5

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3634
kardigan
Какие же они всё таки.. маркетологи.
час назад в 14:34
#
tellurian
+1401
tellurian
Мне нужно надёжное и ремонтопригодное устройство!
13 минут назад
#