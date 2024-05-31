Apple рассказала, почему её устройства не поддаются ремонту. Всё дело в заботе о пользователях

Американский блогер Маркес Браунли поговорил с главой подразделения аппаратного обеспечения компании Apple Джоном Тернусом, и они обсудили тему ремонтопригодности гаджетов. Браунли спросил, почему устройства Apple так сложно разобрать без поломки — ведь это делает ремонт более дорогостоящим, а в некоторых случаях вообще нецелесообразным.
По словам Тернуса, инженеры Apple уделяют максимальное внимание надёжности продуктов, а не простоте их ремонта. Он заявил, что покупателям гораздо важнее купить устройство с высоким качеством сборки, которое прослужит долго, нежели то, что будет проще разобрать и отремонтировать. После того как в Apple сместили акцент в сторону надёжности, процент возврата товаров по причине брака резко сократился, а это, как говорит Тернус, в целом лучше сказывается для человечества и экологии на планете.
Тернус также организовал блогеру экскурсию по лаборатории, где проводятся тестирования устройств. В ней размещено множество тестировочных стендов, причём перед выпуском того или иного продукта инженеры компании испытывают не менее десяти тысяч его образцов, проверяя устойчивость к различным видам воздействия (например, удары, вибрация, залитие жидкостями).
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