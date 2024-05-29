Apple выпустила специальные обои в честь открытия своего первого магазина в Малайзии

Открытие флагманского Apple Store в Куала-Лумпуре запланировано на 22 июня. Сам магазин внешне напоминает многоярусную белую пирамиду.
Это будет шестой магазин Apple Store в Юго-Восточной Азии. До этого компания открыла три фирменных стора в Сингапуре и два в Таиланде.
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Интересный факт: Apple производит некоторые модели Mac в Малайзии. Открытие фирменного магазина в стране вписывается в стратегию компании по расширению своего присутствия на ключевых азиатских рынках.
Ну а самое главное — компания поделилась фирменными обоями для iPhone, iPad и Mac. В версиях для смартфонов и планшетов представлен логотип Apple, а для компьютеров — слово JOM, что на переводится как «поехали».