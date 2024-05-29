Apple запретила пользователям откатываться на iOS 17.5

Теперь самая актуальная прошивка — iOS 17.5.1. Вернуться на предыдущие версии больше нельзя.
Apple регулярно прекращает подписывать старые версии iOS, чтобы заставить пользователей пользоваться актуальными версиями ПО. Прекращение подписи предотвращает шанс взломать новые iPhone путем установки джейлбрейка. Кроме того, решение приняли из-за бага в iOS 17.5, который восстанавливал удаленные фотографии.
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