Apple запретила пользователям откатываться на iOS 17.5

Артем
stusrtujsrtj.png

Теперь самая актуальная прошивка — iOS 17.5.1. Вернуться на предыдущие версии больше нельзя.

Apple регулярно прекращает подписывать старые версии iOS, чтобы заставить пользователей пользоваться актуальными версиями ПО. Прекращение подписи предотвращает шанс взломать новые iPhone путем установки джейлбрейка. Кроме того, решение приняли из-за бага в iOS 17.5, который восстанавливал удаленные фотографии.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ранее мы рассказывали о свежем апдейте для Air Pods 2 Pro и перечислили финалистов премии Apple Design Awards 24.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Apple приготовила новый челлендж для атлетов с Apple Watch в честь Всемирного дня бега
Вышел тизер фильма Apple TV+ «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни
Lego может выпустить специальный набор для фанатов Apple

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» запустил квест эксклюзивно для подписчиков «Плюса». Призы солидные
«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка
Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый
Xiaomi рассказала, чего нельзя делать с окирпиченным из-за обновления смартфоном

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+68
mihan28
17.5.1 автономности прибавила. Не нарадуюсь. SE2.
2 часа назад в 10:12
#
+68
mihan28
По сравнению с 15.4.1
2 часа назад в 10:12
#
HUNTER LIBERTY
0
HUNTER LIBERTY
Как можно запретить?
11 минут назад
#