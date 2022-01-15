Apple разрешили пользователям приложений знакомств использовать стороннюю систему платежей. Такую возможность потребовали власти Нидерландов угрожая компании крупным штрафом.Apple обязуют использовать исключительно платежную систему Apple Pay. Комиссия с покупок цифровых товаров составляет от 15% до 30%. Такое правило распространяется по всему миру, с чем периодически пытаются бороться разработчики приложений.Нидерландская ассоциация вычислительной техники, посчитала нарушением подобные ограничения. Регулятор обязал Apple принять решение до 15 января. Компания приняла решение пойти на уступки, снимая с себя всю ответственность за безопасность платежей и возврату денежных средств. Решение коснется исключительно приложений для знакомств.В самой Apple считают, что такое решение пойдет во вред пользователям, делая их более уязвимыми для мошенников. Несмотря на принятые условия, корпорация намерена обжаловать предписание в суде.