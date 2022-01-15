Apple разрешили пользователям приложений знакомств использовать стороннюю систему платежей. Такую возможность потребовали власти Нидерландов угрожая компании крупным штрафом.
Apple обязуют использовать исключительно платежную систему Apple Pay. Комиссия с покупок цифровых товаров составляет от 15% до 30%. Такое правило распространяется по всему миру, с чем периодически пытаются бороться разработчики приложений.
Нидерландская ассоциация вычислительной техники, посчитала нарушением подобные ограничения. Регулятор обязал Apple принять решение до 15 января. Компания приняла решение пойти на уступки, снимая с себя всю ответственность за безопасность платежей и возврату денежных средств. Решение коснется исключительно приложений для знакомств.
В самой Apple считают, что такое решение пойдет во вред пользователям, делая их более уязвимыми для мошенников. Несмотря на принятые условия, корпорация намерена обжаловать предписание в суде.
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