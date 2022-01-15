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Несколько недель назад в службу тех. поддержки Apple поступила масса обращений.  Пользователи обратились с проблемой отсутствия настроек шумоподавления во время телефонных разговоров. Тот факт, что функция присутствует на всех предыдущих моделях, вызвал предположения о банальном наличии багов. Но ожидания не оправдались.

Один из владельцев iPhone 13 сообщает, что пытался решить вопрос со старшим консультантом тех. поддержки. По заявлению специалиста, функция намеренно отключена в линейке 13-ой серии по неизвестным причинам, и будет исправлена ближайшим обновлением. Но этого не произошло, а после повторного обращения Apple ответила более категорично: «Все верно. Функция шумоподавления не поддерживается» — и предложила оставить отзыв на официальной странице.

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В соответствующей ветке на Reddit пользователи рассказывают, что получали совершенно разные ответы от специалистов. Некоторым предложили перейти на страницу с руководством, которое поможет включить соответствующую опцию. Проблема в том, что ее попросту нет в настройках. Но есть владельцы смартфонов, которые были сразу осведомлены об отсутствии шумоподавления. 

Судя по всему компания не считает недостатком отсутствие столь полезной функции и исправлять проблему не торопится.


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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