Apple скинули со второго места в рейтинге продаж смартфонов

Компания Counterpoint Research опубликовала статистику продаж смартфонов по всему миру с января по август 2024 года. Из него следует, что в августе Xiaomi реализовала больше смартфонов, чем Apple, и переместилась на второе место.Лидером по-прежнему является Samsung, а продажи Xiaomi в годовом исчислении увеличились на 22%. Примечательно, что Xiaomi уже обгоняла Apple в середине 2021 года, но затем вновь сместилась на третье место и держалась на нём вплоть до прошлого месяца.На графике отчётливо видно, что продажи Xiaomi просели ближе к концу 2022 года, а затем медленно, но верно ползли вверх. У Apple наблюдается резкий рост продаж в конце каждого года, за которым следует столь же стремительное падение — это объясняется повышенным спросом на новинки, которые появляются в продаже осенью.В Counterpoint Research также поделились статистикой продаж смартфонов стоимостью до 150 долларов во втором квартале этого года. В топ-10 попали по три модели от Oppo, Xiaomi и Samsung, их разбавил один аппарат бренда Tecno. Самым продаваемым устройством в этой категории стал Redmi 12C 4G.