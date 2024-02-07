Мошенники взвоют от этого нововведения Android



Компания Google анонсировала улучшенную версию Play Protect, которая будет защищать пользователей Android-смартфонов от скам-приложений. Об этом рассказали в 9to5Google.



Система Play Protect существует в ОС Android очень давно, но обычно она защищала главным образом от вирусов и вредоносного ПО, проникающего в недра системы. Видимо, Google решила идти в ногу со временем и переориентировать алгоритмы Play Protect — теперь он будет нацелен на мошеннические приложения.







Play Protect будет «анализировать и автоматически блокировать установку приложений, которые могут использовать конфиденциальные разрешения во время выполнения, которые часто используются для финансового мошенничества, когда пользователь пытается установить приложение из источника загрузки в Интернете (веб-браузеры, приложения для обмена сообщениями или файловые менеджеры)».







Чтобы эффективно распознавать скам, Google будет обращать внимание на запрос разрешений RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications и Accessibility — обычно именно их мошенники используют для перехвата СМС-кодов или паролей и слежки за экраном жертвы. Примечательно, что сканироваться будут все приложения, даже те, которые устанавливаются из APK.



Если подозрительные строки обнаружены, Android заблокирует установку и покажет сообщение: «Это приложение может запрашивать доступ к конфиденциальным данным. Это может увеличить риск кражи личных данных или финансового мошенничества».



Обновленный Play Protect запускается в пилотном режиме в Сингапуре, а позже распространится на весь мир. Play Protect будет «анализировать и автоматически блокировать установку приложений, которые могут использовать конфиденциальные разрешения во время выполнения, которые часто используются для финансового мошенничества, когда пользователь пытается установить приложение из источника загрузки в Интернете (веб-браузеры, приложения для обмена сообщениями или файловые менеджеры)».Чтобы эффективно распознавать скам, Google будет обращать внимание на запрос разрешений RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications и Accessibility — обычно именно их мошенники используют для перехвата СМС-кодов или паролей и слежки за экраном жертвы. Примечательно, что сканироваться будут все приложения, даже те, которые устанавливаются из APK.Если подозрительные строки обнаружены, Android заблокирует установку и покажет сообщение:Обновленный Play Protect запускается в пилотном режиме в Сингапуре, а позже распространится на весь мир.