Мошенники взвоют от этого нововведения Android

Олег

Android


Компания Google анонсировала улучшенную версию Play Protect, которая будет защищать пользователей Android-смартфонов от скам-приложений. Об этом рассказали в 9to5Google.

Система Play Protect существует в ОС Android очень давно, но обычно она защищала главным образом от вирусов и вредоносного ПО, проникающего в недра системы. Видимо, Google решила идти в ногу со временем и переориентировать алгоритмы Play Protect — теперь он будет нацелен на мошеннические приложения.

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Play Protect будет «анализировать и автоматически блокировать установку приложений, которые могут использовать конфиденциальные разрешения во время выполнения, которые часто используются для финансового мошенничества, когда пользователь пытается установить приложение из источника загрузки в Интернете (веб-браузеры, приложения для обмена сообщениями или файловые менеджеры)».

Android

Чтобы эффективно распознавать скам, Google будет обращать внимание на запрос разрешений RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications и Accessibility — обычно именно их мошенники используют для перехвата СМС-кодов или паролей и слежки за экраном жертвы. Примечательно, что сканироваться будут все приложения, даже те, которые устанавливаются из APK.

Если подозрительные строки обнаружены, Android заблокирует установку и покажет сообщение: «Это приложение может запрашивать доступ к конфиденциальным данным. Это может увеличить риск кражи личных данных или финансового мошенничества». 

Обновленный Play Protect запускается в пилотном режиме в Сингапуре, а позже распространится на весь мир. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Esthet
+1821
Esthet
На каждую хитрую ж0пу, есть х.. с винтом, на каждый х… с винтом есть ж0па с лабиринтом, а накаждую ж0пу с лабиринтом есть х… с навигатором)
Так что думаю никто не взвоет, придумают еще что более хитрож0пистей)
17 минут назад
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