На Android приходит главная фича iPhone, iPad и Mac. «Яблочное рабство» уйдет в прошлое

Олег

Android
Фото: Phone Arena


Компания Google готовится развернуть экосистему собственных устройств, аналогичную таковой у Apple. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, будущая экосистема объединит между собой девайсы на базе Android и Chrome OS. Связующим звеном станет компонент Play Services — через него, с помощью Google-аккаунта, устройства будут более тесно взаимодействовать между собой.

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Эксперт по Android AssembleDebug сумел запустить скрытый раздел настроек в бета-версии ОС, и увидел минимум три экосистемные фичи, которые вскоре будут доступны всем:
  • Переадресация вызовов между устройствами
  • Совместное использование Wi-Fi
  • Совместное использование «режима модема».
Эксперт считает, что в тестовом режиме всё это может быть включено уже в следующей версии Play Services. В дальнейшем функций будет больше. Пользователи смартфонов и планшетов с Android теперь смогут работать с ними «бесшовно», как это происходит сейчас между iPhone и iPad, а значит, чтобы получить экосистему устройств, больше не придется закупаться исключительно техникой Apple.

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

–131
Артём
Долго доходит до андроида!
Неужели допёрли?🤣
Сегодня в 18:36
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