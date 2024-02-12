На Android приходит главная фича iPhone, iPad и Mac. «Яблочное рабство» уйдет в прошлое

Фото: Phone Arena
Компания Google готовится развернуть экосистему собственных устройств, аналогичную таковой у Apple. Об этом пишет Phone Arena.
Согласно источнику, будущая экосистема объединит между собой девайсы на базе Android и Chrome OS. Связующим звеном станет компонент Play Services — через него, с помощью Google-аккаунта, устройства будут более тесно взаимодействовать между собой.
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Эксперт по Android AssembleDebug сумел запустить скрытый раздел настроек в бета-версии ОС, и увидел минимум три экосистемные фичи, которые вскоре будут доступны всем:
- Переадресация вызовов между устройствами
- Совместное использование Wi-Fi
- Совместное использование «режима модема».