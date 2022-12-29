iPhone 15

Apple снизит цены на смартфоны

Александр


По данным инсайдеров, компания Apple собирается скорректировать позиционирование следующей линейки смартфонов с учётом статистики продаж iPhone 14. Рассматривается даже вариант снижения цен.

Продажи iPhone 14 Plus оказались ниже прогнозируемых, в связи с этим Apple хочет пересмотреть отличия различных моделей в линейке iPhone 15. Разница между iPhone 15 и 15 Plus будет минимальной — только в размере экрана и корпуса и ёмкости аккумулятора. Эти модели сохранят «чёлку» в верхней части экрана, а у iPhone 15 Pro и 15 Pro Plus будет миниатюрный вырез Dynamic Island.

Цена за базовый вариант iPhone 15 Plus будет снижена на 100 долларов в сравнении с iPhone 14 Plus — до 799 долларов. iPhone 15 может подешеветь аналогично — до 699 долларов. Здесь Apple исходит из такой логики, что более простые модели продаются плохо из-за того, что пользователи предпочитают переплатить пару сотен долларов и купить 14 Pro или 14 Pro Max, то есть ценовая разница между младшими и старшими моделями сейчас не столь велика, чтобы делать выбор в пользу первых.
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Комментарии

EDD
+195
EDD
Снизит тут, значит поднимет где то в другом месте) Это же Apple, альтруизм им чужд)
51 минуту назад
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