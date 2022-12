Apple снизит цены на смартфоны

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

По данным инсайдеров , компания Apple собирается скорректировать позиционирование следующей линейки смартфонов с учётом статистики продаж iPhone 14. Рассматривается даже вариант снижения цен.Продажи iPhone 14 Plus оказались ниже прогнозируемых, в связи с этим Apple хочет пересмотреть отличия различных моделей в линейке iPhone 15. Разница между iPhone 15 и 15 Plus будет минимальной — только в размере экрана и корпуса и ёмкости аккумулятора. Эти модели сохранят «чёлку» в верхней части экрана, а у iPhone 15 Pro и 15 Pro Plus будет миниатюрный вырез Dynamic Island.Цена за базовый вариант iPhone 15 Plus будет снижена на 100 долларов в сравнении с iPhone 14 Plus — до 799 долларов. iPhone 15 может подешеветь аналогично — до 699 долларов. Здесь Apple исходит из такой логики, что более простые модели продаются плохо из-за того, что пользователи предпочитают переплатить пару сотен долларов и купить 14 Pro или 14 Pro Max, то есть ценовая разница между младшими и старшими моделями сейчас не столь велика, чтобы делать выбор в пользу первых.