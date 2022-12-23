Как «подружить» Android-смартфон с Mac: передача файлов, общий буфер обмена и другие фишки





Компания Apple делает всё, чтобы её клиент максимально плотно вошел в экосистему «яблочных» девайсов. Именно поэтому iPhone, Mac, Apple Watch или AirPods так хорошо и гладко взаимодействуют друг с другом, и так неохотно работают с Android или Windows.



Однако сценарий, когда человек пользуется компьютером Mac и смартфоном на Android, вполне вероятен. Оказывается, при такой связке можно получить преимущества экосистемы Apple при помощи небольшой сторонней утилиты под названием KDE Connect. Как её настроить?



На Mac:



Скачайте приложение по этой ссылке

Установите его как обычно — значок приложения появится в статус-баре.

Перейдите в Google Play и скачайте KDE Connect

Откройте приложение и дождитесь, пока в нем появится ваш Mac

Нажмите на него и установите сопряжение; на Mac нужно разрешить уведомления для KDE Connect и подтвердить подключение Android-смартфона

Пройдите в «Параметры» → «Постоянное уведомление» и включите тумблер. В верхней «шторке» появятся кнопки «Отправить файлы» и «Передать буфер обмена».

Готово! Теперь, когда Mac и смартфон будут находиться в одной Wi-Fi-сети, вы сможете быстро отправлять файлы со смартфона на на Mac, выбрав KDE Connect в меню «Поделиться», а скопированный на одном из устройств текст можно будет вставить на втором. Кроме того, Mac будет отображать заряд аккумулятора смартфона, а смартфон — уровень заряда MacBook.Кстати, вот здесь мы рассказали , как подключить AirPods к любому Android-смартфону.