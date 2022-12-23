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Как «подружить» Android-смартфон с Mac: передача файлов, общий буфер обмена и другие фишки

Олег

MacBook

Компания Apple делает всё, чтобы её клиент максимально плотно вошел в экосистему «яблочных» девайсов. Именно поэтому iPhone, Mac, Apple Watch или AirPods так хорошо и гладко взаимодействуют друг с другом, и так неохотно работают с Android или Windows.

Однако сценарий, когда человек пользуется компьютером Mac и смартфоном на Android, вполне вероятен. Оказывается, при такой связке можно получить преимущества экосистемы Apple при помощи небольшой сторонней утилиты под названием KDE Connect. Как её настроить?

На Mac:

  • Скачайте приложение по этой ссылке
  • Установите его как обычно — значок приложения появится в статус-баре.
На Android:
  • Перейдите в Google Play и скачайте KDE Connect
  • Откройте приложение и дождитесь, пока в нем появится ваш Mac 
Android
  • Нажмите на него и установите сопряжение; на Mac нужно разрешить уведомления для KDE Connect и подтвердить подключение Android-смартфона 
Mac
  • Пройдите в «Параметры» → «Постоянное уведомление» и включите тумблер. В верхней «шторке» появятся кнопки «Отправить файлы» и «Передать буфер обмена».
Android

Готово! Теперь, когда Mac и смартфон будут находиться в одной Wi-Fi-сети, вы сможете быстро отправлять файлы со смартфона на на Mac, выбрав KDE Connect в меню «Поделиться», а скопированный на одном из устройств текст можно будет вставить на втором. Кроме того, Mac будет отображать заряд аккумулятора смартфона, а смартфон — уровень заряда MacBook. 

Mac

Кстати, вот здесь мы рассказали, как подключить AirPods к любому Android-смартфону. 

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Комментарии

tellurian
+4853
tellurian
На Apple airdrop нормально не работает.
На днях надо было переслать фото с телефона на планшет, так пока не перегрузил оба устройства никак не хотели :(
И такое за этот год не в первый раз
46 минут назад
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