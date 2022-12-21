iPhone Гайды

Как снимать видео на iPhone с фоновой музыкой. Видеоредакторы не нужны!

Фархад

iPhone Guide

Иногда бывают ситуации, когда нужно что-то подснять на iPhone с определённым музыкальным сопровождением, но пользоваться видеоредакторами и заморачиваться с монтажом не хочется. Создали на этот случай топовый гайд, который обязательно вам поможет.

На самом деле снимать видео с фоновой музыкой можно благодаря багу iOS, который присутствует в системе довольно давно, а Apple не спешит его устранять.

Вот что нужно для этого сделать:
  • Откройте любой музыкальный проигрыватель и запустите воспроизведение нужной композиции;
  • Перейдите в приложение «Камера» и выберите режим «Фото»;
  • iPhone Guide
  • Нажмите на кнопку спуска затвора и, удерживая её, перетяните вправо на значок замка;
  • Чтобы остановить запись, достаточно нажать на красную кнопку.

Вот так быстро и просто, не прибегая к приложениям для монтажа, можно записать ролик с песней на заднем фоне.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Испачкался iPhone? Вот как можно и как нельзя его мыть и чистить
Как отправить обычную СМС с iPhone, если мешает iMessage
Как сделать «живые виджеты» еще полезнее на iOS 16.2

Рекомендации

Рекомендации

﻿Долги, суды, коллекторы: почему нельзя просто перестать пользоваться SIM-картой
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
Как не лишиться доступа к компьютеру из-за блокировки аккаунта Microsoft
Какой iPhone 14 выбрать — c nano-SIM, nano-SIM/eSIM или eSIM?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии