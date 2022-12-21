Как снимать видео на iPhone с фоновой музыкой. Видеоредакторы не нужны!

Откройте любой музыкальный проигрыватель и запустите воспроизведение нужной композиции;

Перейдите в приложение «Камера» и выберите режим «Фото»;





Нажмите на кнопку спуска затвора и, удерживая её, перетяните вправо на значок замка;

Чтобы остановить запись, достаточно нажать на красную кнопку.

Иногда бывают ситуации, когда нужно что-то подснять на iPhone с определённым музыкальным сопровождением, но пользоваться видеоредакторами и заморачиваться с монтажом не хочется. Создали на этот случай топовый гайд, который обязательно вам поможет.На самом деле снимать видео с фоновой музыкой можно благодаря багу iOS, который присутствует в системе довольно давно, а Apple не спешит его устранять.Вот что нужно для этого сделать:Вот так быстро и просто, не прибегая к приложениям для монтажа, можно записать ролик с песней на заднем фоне.