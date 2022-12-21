Как снимать видео на iPhone с фоновой музыкой. Видеоредакторы не нужны!

Иногда бывают ситуации, когда нужно что-то подснять на iPhone с определённым музыкальным сопровождением, но пользоваться видеоредакторами и заморачиваться с монтажом не хочется. Создали на этот случай топовый гайд, который обязательно вам поможет.
На самом деле снимать видео с фоновой музыкой можно благодаря багу iOS, который присутствует в системе довольно давно, а Apple не спешит его устранять.
Вот что нужно для этого сделать:
- Откройте любой музыкальный проигрыватель и запустите воспроизведение нужной композиции;
- Перейдите в приложение «Камера» и выберите режим «Фото»;
- Нажмите на кнопку спуска затвора и, удерживая её, перетяните вправо на значок замка;
- Чтобы остановить запись, достаточно нажать на красную кнопку.
Вот так быстро и просто, не прибегая к приложениям для монтажа, можно записать ролик с песней на заднем фоне.
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