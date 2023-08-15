Apple собирается перевыпустить старый iPhone с портом USB-C

На днях инсайдеры слили в сеть фотографии портов USB-C и плат для будущей серии iPhone 15, а теперь стали известны новые подробности относительно отказа Apple от Lightning.По данным китайских источников, на опубликованных фотографиях показаны три различных компонента, только два из которых предназначены для серии iPhone 15, а третий — для прошлогоднего iPhone 14. Вполне вероятно, что сразу после анонса новинок Apple снимет с продажи iPhone 13 и iPhone 13 mini, но оставит базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Однако компания приняла решения перевести и эти устройства на порт USB-C. Пока никто из авторитетных инсайдеров не подтвердил эту информацию, но учитывая давление регуляторов ЕС и других стран такое решение Apple вполне логично. Напомним, Еврокомиссия обязала всех вендоров перевести гаджеты, продаваемые в Европе на порт USB-C до конца 2024 года.Кроме того, портал MyDrivers поделился информацией, что базовые iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат медленный порт USB 2.0 со скоростью передачи до 480 Мбит/с, что аналогично скорости Lightning. В топовых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет использоваться USB 3.2 со скоростью передачи до 20 Гбит/с. Также Apple ограничит использования несертифицированных аксессуаров.Ожидается, что официальная презентация iPhone 15 состоится в первой половине сентября.