Этого ждали все: память в iPhone 15 Pro не будет заканчиваться

Фархад
iPhone 15 Pro
Рендер: Константин Миленин

Инсайдер под ником yeux1122 поделился в корейском блоге Naver новыми интересными подробностями о будущих топовых смартфонах Apple, которые выйдут уже этой осенью.

Ссылаясь на поставщиков компонентов, он заявил, что компания удвоит объём встроенной памяти в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В базовой конфигурации девайсы предложат 256 ГБ памяти, а в максимальной — целых 2 ТБ. Покупателям также будут доступны модели с 512 ГБ и 1 ТБ.

Вероятно, это решение и станет одним из ключевых факторов для повышения цен на «прошки», поскольку ранее в сети появилась информация о подорожании топовых устройств серии на $100-$200.

Ожидается, что Apple проведёт презентацию новых гаджетов 13 сентября.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4898
tellurian
Будет круто, если так.
час назад в 09:50
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