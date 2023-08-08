Долгожданное изменение во всех моделях iPhone 15 подтверждено на фото

Сразу несколько инсайдеров поделились в сервисе X (экс-Twitter) фотографиями предполагаемых плат с портами USB-C, которые будут установлены в новые смартфоны Apple.Снимки подтверждают отказ от древнего разъёма Lightning в пользу актуального USB-C в моделях iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max. Разумеется, базовая «прошка», также получит новый порт.При этом компания может ограничить скорость в базовых моделях, а также запретить на программном уровне использование сторонних аксессуаров, не прошедших сертификацию Made for iPhone (MFi).Отчасти на решение Apple перейти на новый тип разъёма повлиял закон Еврокомиссии, обязывающий всех производителей гаджетов, продаваемых в ЕС, оснащать их портами USB-C.Ожидается, что официальный анонс серии iPhone 15 состоится уже 13 сентября.