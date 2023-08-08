Долгожданное изменение во всех моделях iPhone 15 подтверждено на фото

Фархад
iPhone 15

Сразу несколько инсайдеров поделились в сервисе X (экс-Twitter) фотографиями предполагаемых плат с портами USB-C, которые будут установлены в новые смартфоны Apple.

Снимки подтверждают отказ от древнего разъёма Lightning в пользу актуального USB-C в моделях iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max. Разумеется, базовая «прошка», также получит новый порт.

iPhone 15

При этом компания может ограничить скорость в базовых моделях, а также запретить на программном уровне использование сторонних аксессуаров, не прошедших сертификацию Made for iPhone (MFi).

Отчасти на решение Apple перейти на новый тип разъёма повлиял закон Еврокомиссии, обязывающий всех производителей гаджетов, продаваемых в ЕС, оснащать их портами USB-C.

Ожидается, что официальный анонс серии iPhone 15 состоится уже 13 сентября.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3126
kardigan
Этот чел, что показывает разъёмы, когди свои стрижёт? И моет ли он руки?
час назад в 16:10
#
+710
Paspartu kardigan
Возможно, там вообще не чел
час назад в 16:12
#
John Doe
+615
John Doe
Скорость это, конечно, да, тут не поспоришь, но технологически Lightning мне представляется более совершенным, чем USB-C. Впрочем, зоопарк под названием USB никогда не отличался продуманностью решений.
час назад в 16:26
#
tellurian
+4902
tellurian John Doe
С usb-c вопросов больше. Их несколько итераций и не всегда знаешь, что получишь. С А меньше было вопросов.
час назад в 16:49
#
John Doe
+615
John Doe tellurian
Посмотрите в вики статью про USB — натурально зоопарк, который был всегда, задолго до USB-C.
41 минуту назад
#