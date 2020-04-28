В последние несколько месяцев экономика активно реагирует на происходящее. Обвал курса рубля вызван сразу несколькими факторами, среди которых падение цен на нефть и ситуация с пандемией коронавируса. Несмотря на это российское подразделение Apple продолжает сохранять цены на прежнем уровне.



Apple — один из немногих производителей, которые еще не скорректировали свои цены с учетом обвала курса рубля. Очевидно, что если вы планировали приобрести технику с яблочным логотипом, то лучше сделать прямо сейчас, поскольку, скорее всего производитель в ближайшее время приведет свои ценники в порядок с учетом повышения стоимость евро и доллара.



Отметим, что продукты Apple — довольно выгодное вложение денег на уровне приобретения техники. Продукция компании очень медленно обесценивается, поэтому её можно очень выгодно перепродать на вторичном рынке даже с учетом длительного использования.





