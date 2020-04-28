Apple

В последние несколько месяцев экономика активно реагирует на происходящее. Обвал курса рубля вызван сразу несколькими факторами, среди которых падение цен на нефть и ситуация с пандемией коронавируса. Несмотря на это российское подразделение Apple продолжает сохранять цены на прежнем уровне.

Apple — один из немногих производителей, которые еще не скорректировали свои цены с учетом обвала курса рубля. Очевидно, что если вы планировали приобрести технику с яблочным логотипом, то лучше сделать прямо сейчас, поскольку, скорее всего производитель в ближайшее время приведет свои ценники в порядок с учетом повышения стоимость евро и доллара.

Отметим, что продукты Apple — довольно выгодное вложение денег на уровне приобретения техники. Продукция компании очень медленно обесценивается, поэтому её можно очень выгодно перепродать на вторичном рынке даже с учетом длительного использования.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Великобритания отказывается от системы отслеживания распространения коронавируса, которую делают Apple и Google Великобритания отказывается от системы отслеживания распространения коронавируса, которую делают Apple и Google

Основатель Huawei: обогнать Android и iOS получится за 300 лет Основатель Huawei: обогнать Android и iOS получится за 300 лет

WSJ: Apple выпустит iPhone 12 на месяц позже WSJ: Apple выпустит iPhone 12 на месяц позже