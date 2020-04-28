



В новом отчете BBC Национальная служба здравоохранения решила продвинуться дальше со своей программой централизованного отслеживания контактов, что противоречит системе от Apple и Google.



Представитель подразделения цифровых инноваций службы здравоохранения NHSX сообщил, что инженеры преодолели некоторые проблемы с производительностью, которые возникли при запуске приложения на iPhone.



На прошедших выходных Германия решила отказаться от своего собственного централизованного решения для отслеживания распространения коронавируса из-за опасений по поводу конфиденциальности и слежки. Однако это решение не повлияло на Великобританию.В новом отчете BBC Национальная служба здравоохранения решила продвинуться дальше со своей программой централизованного отслеживания контактов, что противоречит системе от Apple и Google.Представитель подразделения цифровых инноваций службы здравоохранения NHSX сообщил, что инженеры преодолели некоторые проблемы с производительностью, которые возникли при запуске приложения на iPhone.

«Инженеры столкнулись с несколькими основными задачами, которые было необходимо выполнить для того, чтобы приложение отвечало потребностям общественного здравоохранения и поддерживало обнаружение контактов с инфицированными на довольно высоком уровне, даже в ситуациях, когда оно работает в фоновом режиме. При этом оно не оказывает чрезмерного влияния на время автономной работы».



Профессор Кристоф Фрейзер, один из эпидемиологов, консультирующих NHSX, говорит, что централизованная система обладает рядом преимуществ. По его словам, она наиболее легко адаптируется в отличие от децентрализованного аналога. Решение в пользу этой системы отслеживания контактов вызвало резкую критику со стороны экспертов по компьютерной безопасности.



Таким образом, Великобритания присоединяется ко Франции, которая то же отдала предпочтение в пользу централизованной модели. К странам поддержавшим децентрализованный подход относятся Швейцария, Эстония, Австрия и Германия.



Напомним, ранее компании Google и Apple приступили к совместной разработке технологии, которая поможет государственным органам и службам здравоохранения задействовать Bluetooth для борьбы с распространением вируса. Основными принципами новой технологии являются безопасность и конфиденциальность пользователей. Конфиденциальность, прозрачность и добровольность являются главными приоритетами при разработке новой системы.





