По данным Wall Street Journal, компания Apple решила отложить презентацию новых смартфонов на месяц. Если это так, то линейка iPhone 12 будет представлена не в сентябре, а в октябре.
Очевидно, что на производственные планы Apple повлиял коронавирус. Китайские заводы и поставщики компонентов лишь недавно начали возвращаться к нормальному режиму работы, однако в США ситуация с пандемией остаётся критичной, поэтому сотрудникам Apple приходится работать над новыми продуктами удалённо.
По слухам, в этом году Apple представит четыре флагманских смартфона. Вот что о них известно:
- iPhone 12 с экраном диагональю 5,4 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой
- iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой
- iPhone 12 Pro c экраном диагональю 6,1 дюйма, стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR
- iPhone 12 Pro Max c экраном диагональю 6,7 дюйма стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR
Предполагается, что в младшие модели iPhone 12 будут установлены IPS-экраны, а версии с приставкой Pro получат OLED-матрицы. Одна из утечек позволяет увидеть, как будет выглядеть камера iPhone 12 Pro с системой LiDAR.
Источники Wall Street Journal утверждают, что отсрочка в выпуске новинок позволит Apple реализовать в Pro-моделях сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.
Полторы недели назад инсайдер Макс Вайнбах опубликовал чертежи iPhone 12 Pro Max. В целом этот смартфон напоминает iPhone 11 Pro Max, но у него более плоские грани без сильных закруглений и менее заметный вырез для фронтальной камеры с Face ID. Что касается основной камеры, то она, как и недавний iPad Pro, оснащена 3D-датчиком LiDAR, который задействуется в приложениях и играх, поддерживающих дополненную реальность. iPhone 12 Pro Max станет самым большим смартфоном Apple за всю историю.
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