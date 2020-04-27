Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй дал интервью китайскому изданию Ifeng и рассказал о конкуренции с Google и Huawei. По его словам, Huawei не воспринимает американские компании в качестве конкурентов, а была бы рада кооперироваться с ними.
Huawei внесена в чёрный список Министерства торговли США, из-за чего не может сотрудничать с американскими компаниями (например, закупать компоненты для своих смартфонов или получать лицензии на использование операционных систем). Несмотря на это, Huawei надеется на ослабление санкций и старается поддерживать хорошие отношения со своими партнёрами в США.
У Huawei готова собственная операционная система HarmonyOS, и смартфоны с ней уже выпускаются в Китае. Чжэнфэй, тем не менее, не видит в ней конкурента Android и iOS — на то, чтобы обойти эти платформы, по его мнению, потребовалось бы «по меньшей мере 300 лет». Чжэнфэй признался, что Huawei по-прежнему использует американские наработки в своих устройствах.
Мы могли бы не использовать американские компоненты, но тогда потребители не покупали бы наши продукты. Операционные системы Google и iOS популярны среди пользователей по всему миру, люди привыкли к ним. Компания Huawei пришла на этот рынок позднее, поэтому нам было бы очень трудно сделать более популярный продукт.
Чжэнфэй также упомянул сотрудничество с Google и Apple в сфере развития сетей 5G. По его словам, из-за пандемии коронавирусам ряду стран, в том числе Китаю, пришлось закрыть границы и локализовать производство и поставки на своей территории, отказавшись от услуг партнёров в другиз государствах. Это отрицательно сказалось на мировой экономике и показало, что ни одна страна не может существовать независимо от других.
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