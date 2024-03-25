Apple создает новый гаджет, похожий на обувной шкаф. Для чего он нужен?

Система обновляет смартфоны до актуальной версии iOS без вскрытия коробки. Об этом сообщает портал 9To9Мac.
Как сообщает Марк Гурман, устройство разрабатывается для розничных продавцов. Вот как журналист описывает новый гаджет:
«Система немного похожа на металлический шкафчик для обуви. Она может использовать MagSafe и другие беспроводные технологии для питания iPhone, даже не вскрывая упаковку. Она загружает и устанавливает новое ПО, а затем снова выключает телефон».
Судя по описанию, устройство состоит из отсеков для коробок с гаджетами. При выходе новой iOS, обновление будет отправлено по воздуху сразу на несколько смартфонов, планшетов или часов. Так продавцам не придется загружать апдейты по одному, а прошивка будет всегда актуальной.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Главный плюс заключается в том, что при покупке нового айфона, владелец получает смартфон со всеми актуальными функциями и минимальным количеством багов. Также своевременное обновление исключает риск дальнейшего взлома через джейлбрейк. Систему обещают запустить в американских Apple Store в апреле 2024 года.