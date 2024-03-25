Apple создает новый гаджет, похожий на обувной шкаф. Для чего он нужен?

Артем
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Система обновляет смартфоны до актуальной версии iOS без вскрытия коробки. Об этом сообщает портал 9To9Мac.

Как сообщает Марк Гурман, устройство разрабатывается для розничных продавцов. Вот как журналист описывает новый гаджет:

«Система немного похожа на металлический шкафчик для обуви. Она может использовать MagSafe и другие беспроводные технологии для питания iPhone, даже не вскрывая упаковку. Она загружает и устанавливает новое ПО, а затем снова выключает телефон».

Судя по описанию, устройство состоит из отсеков для коробок с гаджетами. При выходе новой iOS, обновление будет отправлено по воздуху сразу на несколько смартфонов, планшетов или часов. Так продавцам не придется загружать апдейты по одному, а прошивка будет всегда актуальной. 

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Главный плюс заключается в том, что при покупке нового айфона, владелец получает смартфон со всеми актуальными функциями и минимальным количеством багов. Также своевременное обновление исключает риск дальнейшего взлома через джейлбрейк. Систему обещают запустить в американских Apple Store в апреле 2024 года.
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Источник:
9To5Mac
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Комментарии

Mers
+5073
Mers
У меня такое ощущение, что я уже читал об этой технологии у Apple, еще года два назад🤔
Сегодня в 09:42
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