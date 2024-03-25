В iOS 18 уберут бесячее ограничение главного экрана. На Android таких проблем нет

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Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что новая прошивка добавит гибкие настройки домашнего экрана iPhone. Об этом пишет Macrumors.Скорее всего, речь идет о возможности свободно расположить приложения на главном экране. Пользователи смогут самостоятельно перетаскивать иконки по сетке, оставляя пустые пространства между ними, как это реализовано в Android-смартфонах. Это удобно, если вы хотите держать некоторые приложения отдельно друг от друга. Например, банковские приложения по левому краю, а соцсети — по правому краю экрана. Сейчас такой возможности нет — иконки стоят горизонтально друг за другом, как это задумано дизайнерами Apple.Apple в целом считает, что iOS 18 станет самым крупным апдейтом системы за всю историю разработки смартфонов. Особое внимание обещают уделить интеграции искусственного интеллекта.Ожидается, что iOS 18 будет анонсирована на WWDC в июне вместе с iPadOS 18, watchOS 11, VisionOS 2 и новой версией macOS.