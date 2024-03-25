В iOS 18 уберут бесячее ограничение главного экрана. На Android таких проблем нет

Артем
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Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что новая прошивка добавит гибкие настройки домашнего экрана iPhone. Об этом пишет Macrumors.

Скорее всего, речь идет о возможности свободно расположить приложения на главном экране. Пользователи смогут самостоятельно перетаскивать иконки по сетке, оставляя пустые пространства между ними, как это реализовано в Android-смартфонах. Это удобно, если вы хотите держать некоторые приложения отдельно друг от друга. Например, банковские приложения по левому краю, а соцсети — по правому краю экрана. Сейчас такой возможности нет — иконки стоят горизонтально друг за другом, как это задумано дизайнерами Apple. 

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Apple в целом считает, что iOS 18 станет самым крупным апдейтом системы за всю историю разработки смартфонов. Особое внимание обещают уделить интеграции искусственного интеллекта.

Ожидается, что iOS 18 будет анонсирована на WWDC в июне вместе с iPadOS 18, watchOS 11, VisionOS 2 и новой версией macOS.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

tellurian
+1229
tellurian
Вот бы внизу добавили 5 иконку на больших экранах.
Сегодня в 08:42
#
S.T.A.L.K.E.R.
+655
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Лучше бы внизу убрали этот дурацкий фон на 4-х иконках
А то весь главный экран пустой, стоит красивая заставка, и этот ужасный фон все портит 🫤🫤🫤
Сегодня в 09:36
#
tellurian
+1229
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Не знаю, я несколько дней ничего не мог комментировать. Никто ничего не пишет. Хоть комментировать могу :)
Сегодня в 09:38
#
Дмитрий Могучев
+316
Дмитрий Могучев
А мне очень не хватает полноценного разделения экрана…
Сегодня в 09:24
#
S.T.A.L.K.E.R.
+655
S.T.A.L.K.E.R.
А я смотрю фото больше прикрепить нельзя 🚫⁉️
Сегодня в 09:36
#
tellurian
+1229
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Я уже несколько недель ничего не могу прикрепить
Сегодня в 09:39
#
YABLOKOFON
+112
YABLOKOFON tellurian
А я ничего не могу написать из за какого то лимита в день
Сегодня в 12:32
#
YABLOKOFON
+112
YABLOKOFON YABLOKOFON
Написалось. До этого просто в приложении было ой что то пошло не так, а на сайте лимит комментариев исчерпан был каждый день )
Сегодня в 12:33
#
tellurian
+1229
tellurian YABLOKOFON
Тоже самое было, когда меня заминусили сильно.
Сегодня в 12:48
#
+34
Bykolev
Repair Mode тоже бы неплохо внедрить, как в Android. А то стремно при сдаче iPhone в сервис давать им код доступа к телефону.
Сегодня в 14:40
#