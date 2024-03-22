«Дайте убогим iMessage»: Wylsacom раскрыл своё отношение к пользователям Android

На этой неделе стало известно, что Минюст США уличил Apple в монополизации рынка смартфонов и подал на эту компанию в суд, заручившись поддержкой прокуроров 16 штатов. Ведомство предъявило несколько требований, все они призваны заставить Apple убрать ограничения из своей экосистемы и фактически превратить iOS примерно в столь же открытую операционную систему, каким является Android.
Что требует Минюст от Apple:
— Открыть доступ к NFC на iPhone сторонним компаниям и разработчикам
— Перестать ограничивать общение в iMessage одной экосистемой
— Перестать препятствовать полноценной работе смарт-часов сторонних производителей с iOS и Apple Watch с Android
— Отказаться от монополии на рынке приложений для iPhone и iPad
— Не мешать работе суперприложений
— Не препятствовать облачному геймингу на iPhone и iPad
— Снизить комиссионные сборы в App Store
— Убрать монопольные ограничения в работе некоторых приложений и сервисов (браузер, видеосвязь и т. д.)
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Блогер Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, в своём телеграм-канале прокомментировал требования Минюста (осторожно — там мат!), назвав их «приколами». Он согласен лишь с некоторыми из них (например, запрет блокировки облачного гейминга), а многие другие считает популистскими и глупыми. По его словам, никому не приходит в голову требовать от Sony, чтобы игры для PlayStation можно было приобретать где-то ещё, помимо PS Store, или просить, чтобы BMW устанавливала в свои автомобили двигатели не собственного производства, а чьи-то другие. Он считает, что любая компания вправе создать собственную экосистему и зарабатывать на ней, не пуская в неё конкурентов.
В целом перечеслять [исковые требования Минюста США к Apple] можно долго, но звучит так: **** [с чего это] вы вложили кучу времени и денег в разытие своей экосистемы, а теперь зарабатываете на ней? Дайте убогим iMessage!!! Не нравится, звездуйте на Android. Что? Там денег нет? Ну тогда не ******* [болтайте].