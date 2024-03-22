«Дайте убогим iMessage»: Wylsacom раскрыл своё отношение к пользователям Android

Александр


На этой неделе стало известно, что Минюст США уличил Apple в монополизации рынка смартфонов и подал на эту компанию в суд, заручившись поддержкой прокуроров 16 штатов. Ведомство предъявило несколько требований, все они призваны заставить Apple убрать ограничения из своей экосистемы и фактически превратить iOS примерно в столь же открытую операционную систему, каким является Android.

Что требует Минюст от Apple:

 — Открыть доступ к NFC на iPhone сторонним компаниям и разработчикам
 — Перестать ограничивать общение в iMessage одной экосистемой
 — Перестать препятствовать полноценной работе смарт-часов сторонних производителей с iOS и Apple Watch с Android
 — Отказаться от монополии на рынке приложений для iPhone и iPad
 — Не мешать работе суперприложений
 — Не препятствовать облачному геймингу на iPhone и iPad
 — Снизить комиссионные сборы в App Store
 — Убрать монопольные ограничения в работе некоторых приложений и сервисов (браузер, видеосвязь и т. д.)

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Блогер Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, в своём телеграм-канале прокомментировал требования Минюста (осторожно — там мат!), назвав их «приколами». Он согласен лишь с некоторыми из них (например, запрет блокировки облачного гейминга), а многие другие считает популистскими и глупыми. По его словам, никому не приходит в голову требовать от Sony, чтобы игры для PlayStation можно было приобретать где-то ещё, помимо PS Store, или просить, чтобы BMW устанавливала в свои автомобили двигатели не собственного производства, а чьи-то другие. Он считает, что любая компания вправе создать собственную экосистему и зарабатывать на ней, не пуская в неё конкурентов.

В целом перечеслять [исковые требования Минюста США к Apple] можно долго, но звучит так: **** [с чего это] вы вложили кучу времени и денег в разытие своей экосистемы, а теперь зарабатываете на ней? Дайте убогим iMessage!!! Не нравится, звездуйте на Android. Что? Там денег нет? Ну тогда не ******* [болтайте].
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Комментарии

Lord
+599
Lord
Валя похоже занёс сюда.
час назад в 13:41
#
+798
Eredy
Мне вот одно интересно: требуют от Apple открытой системы и подобного. Почему они ни слово не говорят о том, что открытая система как у андроид приводит самым худшим последствиям. Вирусы, взлом личной информации, отслеживания пользователей, возможная продажа личной информации той или иной организации и многое другое что есть в андроиде. Многим пользователям яблока нравится вся система и политика яблока. Как всегда есть выбор: iOS или android. Просто у них горит очко что не могут контролировать стольких пользователей яблока. Они вообще пользователей спрашивают о том, что бы система apple была точно такой же как и андроид?!
час назад в 14:03
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+798
Eredy Eredy
Как будто у многих других компаний нет монополий и подобного
час назад в 14:05
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Kenny Mccormick
0
Kenny Mccormick
Сам ты убогий, жирная свинья
21 минуту назад
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