Apple

Apple первой из американских компаний стала стоить дороже двух триллионов долларов. 19 августа её акции достигли рекордной цены 467,77 доллара за штуку. За последний год они подорожали в два с лишним раза. На капитализацию Apple не оказала отрицательное влияние ни пандемия коронавируса, ни снижение продаж смартфонов, ни претензии к App Store со стороны Epic Games.

Сайт The Next Web рассказал, сколько можно было бы заработать, если не покупать различные продукты Apple, а в момент их выпуска приобретать акции компании на ту же сумму.

  • Первый iPad за 499 долларов в апреле 2010 года — 6950 долларов
  • Первый iPhone за 499 долларов в июне 2007 года — 13 400 долларов
  • Первый MacBook за 1099 долларов в мае 2006 года — 49 270 долларов
  • Первый Mac mini за 499 долларов в январе 2005 года — 46 000 долларов
  • Первый iPod за 399 долларов в октябре 2001 года — 136 200 долларов
  • Первый iMac за 1299 долларов в августе 1998 года — 416 000 долларов
  • Первый Macintosh за 2495 долларов в январе 1984 года — 2 243 600 долларов

Apple сейчас является самой дорогой компанией в мире. Но планку в 2 триллиона долларов она преодолела не первой — в декабре 2019 года это сделала Saudi Aramco из Саудовской Аравии в момент выхода на биржу (но с тех пор она немного подешевела).


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