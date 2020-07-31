





До сих пор в сети довольно мало информации об обновлении аппаратного обеспечения для Apple Watch Series 6. Свежий отчет Digitimes указывает, что компания сделала крупный заказ компонентов для неанонсированных смарт-часов у своего контрактного партнера ASE Technology.В отчете утверждается, что Apple Watch Series 6 получат датчик уровня кислорода в крови. Ранее сайт 9to5Mac обнаружил упоминание этой технологии в операционной системе watchOS 7.Пока неясно получат ли эту функцию актуальные модели Apple Watch. Предполагалось, что оптические сенсоры сердечного ритма также способны измерять уровень кислорода в крови, по крайней мере, с определенной долей погрешности.У большинства здоровых взрослых людей уровень содержания кислорода в крови выше 95 процентов. Если этот показатель падает ниже определенного уровня, то это может быть индикатором респираторных проблем, которые могут нарушать работу сердца и мозга. Подобно существующим в Apple Watch уведомлениям о низкой частоте сердечных сокращений или функциям электрокардиограммы, смарт-часы следующего поколения смогут сообщать пользователям о снижении уровня кислорода в крови.Apple обычно анонсирует новые Apple Watch на осеннем мероприятии вместе с новыми iPhone. В этом году Apple объявила, что запуск iPhone 12 будет отложен на несколько недель. Вполне возможно, что новые часы также могут быть запущены позже, чем обычно.