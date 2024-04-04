Apple тайно работает над новым революционным гаджетом

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После отказа от создания электромобиля, компания сосредоточилась на разработке домашних роботов. Об этом сообщает Bloomberg.По словам Марка Гурмана, компания начала изучать роботов и электромобили одновременно. Пока проект находится на ранней стадии, но известно, что устройство будет запоминать определенного человека и следовать за ним по всему дому, если будет дана такая команда. Голова робота будет оснащена дисплеем с датчиками для фиксации на объекте и возможностью совершать видеозвонки.Поскольку предполагается, что домашний помощник должен передвигаться самостоятельно, компания намерена использовать собственные алгоритмы для его перемещения в пространстве.Однако, как и в случае с электромобилем, ход разработки еще не подтверждает, что роботы в будущем поступят в продажу. Судя по всему, Apple опасается, что пользователи не оценят задумку, которая, судя по всему, будет стоить не малых денег. Поэтому руководители до сих пор не могут прийти к единому мнению, стоит ли продолжать разработку проекта.