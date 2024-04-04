Apple тайно работает над новым революционным гаджетом

Артем
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После отказа от создания электромобиля, компания сосредоточилась на разработке домашних роботов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Марка Гурмана, компания начала изучать роботов и электромобили одновременно. Пока проект находится на ранней стадии, но известно, что устройство будет запоминать определенного человека и следовать за ним по всему дому, если будет дана такая команда. Голова робота будет оснащена дисплеем с датчиками для фиксации на объекте и возможностью совершать видеозвонки. 

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Поскольку предполагается, что домашний помощник должен передвигаться самостоятельно, компания намерена использовать собственные алгоритмы для его перемещения в пространстве. 

Однако, как и в случае с электромобилем, ход разработки еще не подтверждает, что роботы в будущем поступят в продажу. Судя по всему, Apple опасается, что пользователи не оценят задумку, которая, судя по всему, будет стоить не малых денег. Поэтому руководители до сих пор не могут прийти к единому мнению, стоит ли продолжать разработку проекта.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

+403
Alex82
С электромобилем не получилось, с AirPower тоже обложались… Также были слухи про телевизор от Apple. Что следующее?!😁
час назад в 10:17
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+386
Gandalf2021
Кук не Джобс… заметно всем, кроме акционеров и пока они не почувствуют убытки на своей шкуре буде продолжаться стагнация…
45 минут назад
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kardigan
+3565
kardigan
Какие роботы!? Держитесь за свою iOS . Кроме неё уже яблоку ничего не светит.
44 минуты назад
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