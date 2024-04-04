Дизайн всех iPhone 16 показали на живых снимках

Артем
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Понять, как будут выглядеть новые смартфоны Apple, можно по макетам от производителей сторонних аксессуаров. Об этом рассказывает портал 9To5Mac.

Шаблоны, созданные по точным чертежам новых айфонов, уже попали в руки производителям чехлов, стекол и других защитных аксессуаров. На них видно, что камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus расположены вертикально, а форма модулей слегка поменялась, если сравнивать со схожим iPhone 11. 

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Кнопкой действия, которая появилась в iPhone 15 Pro, будет оснащена вся линейка iPhone 16. Также, судя по снимкам, во всех моделях появится отдельная клавиша запуска камеры. Если верить слухам она будет механической с сенсорной поверхностью для быстрой регулировки зума.

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Официальная презентация iPhone 16 по традиции ожидается в сентябре.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1241
tellurian
Для чего отдельная клавиша? Чем меньше механических кнопок, тем лучше. ИМХО.
Камеру и так запустить легко.
час назад в 10:41
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