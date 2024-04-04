Дизайн всех iPhone 16 показали на живых снимках

Понять, как будут выглядеть новые смартфоны Apple, можно по макетам от производителей сторонних аксессуаров. Об этом рассказывает портал 9To5Mac.Шаблоны, созданные по точным чертежам новых айфонов, уже попали в руки производителям чехлов, стекол и других защитных аксессуаров. На них видно, что камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus расположены вертикально, а форма модулей слегка поменялась, если сравнивать со схожим iPhone 11.Кнопкой действия, которая появилась в iPhone 15 Pro, будет оснащена вся линейка iPhone 16. Также, судя по снимкам, во всех моделях появится отдельная клавиша запуска камеры. Если верить слухам она будет механической с сенсорной поверхностью для быстрой регулировки зума.Официальная презентация iPhone 16 по традиции ожидается в сентябре.